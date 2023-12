Éppen jókor voltam jó helyen - vág története közepébe Meixner-Sramó Judith, aki 2011-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, marketing szakirányon. Tanulmányai végéhez közeledve már az állásinterjúra készült, amikor felhívták és próbanapra hívták a külföldi egyetemistákra szakosodott ingatlanirodából. Másnap már ott dolgozott, hamarosan irodavezetővé nevezték ki. Kétnyelvűként nőtt fel, anyanyelvi szinten beszéli a németet, jól tud angolul is, így nem okozott gondot számára a hallgatókkal való kommunikáció. Ahogy fejlődött a cég, úgy sokasodtak a feladatai: az értékesítés mellett a Budapesten és Debrecenben nyílt irodát is ő irányította. Mikor arról faggatom, hogy mi lehet a siker titka - mert mindezt azért még se írjuk a szerencse számlájára - azt mondja: határozottságra biztos szükség van, nőként egy férfiak uralta világban pláne. Ahhoz, hogy valakit elfogadjanak vezetőként, tenni és bizonyítani kell.

Pécsről aztán a szíve Zalaegerszegre húzta, közelebb keresett munkát. Így esett meg, hogy közel 30 évesen, miután több embert felvételiztetett már, ment élete első - és azóta is egyetlen - állásinterjújára. Management Asszisztensként adta be jelentkezését a Falco Zrt.-hez. Az ezt követő időszakról így mesél: - Hamar kiderült, hogy az asszisztensi pozícióm nem a hagyományos titkárnői feladat, a cégcsoport legfontosabb vezetője mellett dolgoztam. Rengeteget tanultam és betekintést kaphattam egy nemzetközi vállalat teljes működésébe. Ahogy a korábbi munkahelyemen is, itt is hamar irodavezető lettem. Majd feleltem a testvérgyárunkban a mohácsi kollegákért is és több nemzetközi Titkárság irányítása is az én feladatom lett. Közben megszületett első gyermekem és mivel addig Zalaegerszegről ingáztam, tudtuk, ez az ingázás család mellett nem vállalható, így 2017 őszén végleg Szombathelyre költöztünk.

A Vezetőség egyre magasabb bizalmat szavazott nekem, számos olyan projekt és feladat lebonyolítása lett a feladatom, aminek már nem sok köze volt a Titkárságvezetéshez. Így dolgoztunk közösen egyre több projektben Kovács Tamás PR vezető kollegámmal, akit az egyik legfontosabb mentoromnak tekintek a mai napig. Nagyon sokat tanultam tőle és nagyon sokat köszönhetek neki. Egyre több olyan feladatot is kaptam, amely közel állt eredeti végzettségemhez, majd végül 2020 nyarán kineveztek marketing vezetőnek. Nagyjából ekkorra tehető, hogy a FALCO Zrt-ben elkezdtük a pozitív PR kampányukat.

Büszke rá, hogy olyan minőségi terméket gyártanak, amellyel szívesen dolgoznak akár az ipari szereplők, akár az asztalosok. Büszkeséggel tölti el az a nagymértékű társadalmi szerepvállalás is, amelyet a vállalat képvisel: évek óta támogatják a szombathelyi iskolákat és óvodákat, a színházat, továbbá játszóteret, kutya agility pályákat építettek, részt vesznek a városi 1000 fa programban, támogatták a Johanneum Idősek otthona bővítését. Az idei év egyik fénypontja pedig az a pankaszi faültetéses élménynap volt számára, amelyen 350 szombathelyi diák közreműködésével több száz facsemete került földbe, elindítva ezzel egy 25.000 facsemetéből álló erdőtelepítést.

Judith mostanra nemcsak a vállalatnál, de a városban is otthonra talált. Jó kapcsolati tőkét sikerült kialakítania, a történelmi belváros Pécsre emlékezteti, Ausztria és Németország közelsége pedig külön előnyt jelent számukra. A család hétköznapjai sűrűek, mozgalmasak – Judith férje is vezető beosztásban dolgozik -, a kikapcsolódást az együtt töltött idő jelenti számukra. – Szívesen főzök, a vasárnapi ebéd szent és sérthetetlen számomra – mondja, majd hozzáteszi: – amennyi energiát elvesznek a gyerekek, annyira fel is töltenek.

– Az előttünk álló út még hosszú, de örömmel veszem a rám, ránk váró kihívásokat. Marketingvezetőkéként van még hova kiteljesednem a cégben. Hosszú távra tervezek itt, büszke vagyok arra, hogy olyan céget képviselhetek, amelyről egyre többen állítják: követendő példa - fogalmaz a jövőt firtató kérdésre.

Aztán teszünk ez rövid sétát a bemutatóteremben, a fa és a szürke különböző árnyalatai dominálnak. Judith egy maroknyi csapattal mindezt egyedi köntösbe, történetbe öltöztette. És így találkozik a PR és a marketing, így lesz a hagyományosból valami szokatlan. - Ehhez is kell ez jó adag határozottság és elhivatottság. Meixner-Sramó Judith meg is jegyzi: – A férjem szokta mondani: neked a munkád a hobbid.