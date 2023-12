Ahogy a virsli és a pezsgő, úgy sokak számára a tűzijáték is a szilveszter éjszaka elmaradhatatlan kellékei közé tartozik. Farkas Mihálytól, az egyik tűzijátékokkal foglalkozó cég ügyvezetőjétől megtudjuk: az első tapasztalatok szerint idén sem csappant a kereslet a tűzijátékokra. - Ha már egy évben egyszer van ilyen alkalom, miért ne? - vallják a vásárlók, akiket ezúttal is széles kínálattal várnak az egyik szombathelyi nagyáruház parkolójában egészen vasárnap 14 óráig.

Petárdázni továbbra is szigorúan tilos! - hívja fel a figyelmet a szakember, ugyanakkor a 14 éves kortól használható pirotechnikai eszközökben több újdonsággal is készültek, de találni itt rakétacsomagot, római gyertyát és bombettatelepet is - utóbbi komplett műsort lejátszik. Az árak a tavalyi évhez képest nem változtak, mérettől függően azonban a néhány ezer forinttól 160 ezer forintba kerülhetnek.

- Igyekszünk olyan termékeket árusítani, amelyek hanghatása kisebb, és a környezetvédelemre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyártók: a modern pirotechnikai eszközök károsanyag kibocsátása mérsékelt - jegyezte meg Farkas Mihály.

- Soha ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon, mert ezek tűzvédelmi szempontból nem megfelelőek, nem biztonságosak. A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben, amelyeket a katasztrófavédelem is ellenőriz - hívja fel a figyelmet a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A közleményben emlékeztetnek: tavaly szilveszterkor két tűzesethez riasztották a Vas vármegyei tűzoltó egységeket, amelyek nagy valószínűséggel tűzijáték miatt keletkeztek. Odafigyeléssel a hasonló esetek megelőzhetőek.

Azt tanácsolják: a tűzijátékokat otthon biztonságos távolságra tegyük a fűtőeszköztől, a tűzhelytől, mert a hő hatására idő előtt működésbe léphetnek, továbbá ne tároljuk együtt más éghető anyagokkal. Olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem éri napfény, pára, víz és a gyermekek, háziállatok sem férhetnek hozzá. Ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, miután megszáradt, mert nem lesz biztonságos a működtetése. A tűzijátékokat nem szabad megbontani, vagy átalakítani. Ha erős a szél ne gyújtsuk meg a tűzijátékot, soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre, vagy épületre. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy közvetlenül épületek mellől. Az elhasznált tűzijátékok forró maradványait csak a kihűlése után dobjuk a kukába, mert gyakran emiatt gyulladnak meg kukák, a kukákhoz közel álló autók, épületek.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alárendeltségébe tartozó három hivatásos tűzoltó-parancsnokságán, egy katasztrófavédelmi őrsén, valamint öt önkormányzati tűzoltó-parancsnokságán változatlanul huszonnégy órás szolgálatot látnak el a tűzoltó egységek, így baj esetén, szilveszterkor is perceken belül házhoz érkezhet a segítség. Ha tüzet, bajba jutott embert, állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.