Májusban, a szépkorúaknak szervezett szavalóverseny apropóján számoltunk be róla először: ha egyelőre csak közösségi térként is, de elkezdett működni a Szent Anna Ház. Az épület mára otthonossá vált, a tervek szerint január 1-jétől idősek nappali ellátójaként működik: reggel 8 órától délután 4-ig eltölthetik itt szabadidejüket az idősek.

– Igyekszünk kedves, szép időskort biztosítani azoknak, akik idejönnek. Szeretnénk, hogy a szépkorúak ne egyedül üljenek otthon a televízió előtt, hanem csatlakozzanak programjainkhoz. A programnaptár már szépen telik – mondta lapunknak Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató, majd sorolta: terveik szerint ellátogatnak a Brenner-emlékhelyekre, bejárják csoportosan a Mária-emlékhelyeket, a különböző vasi zarándokutakat.

Kulturális programoknak is otthont adnak majd, Horváth József atya pedig már jelezte: beszélgetős fórumokat tartana a bibliai témájú filmek köré szervezve. A mozgásra vágyó szépkorúakat csocsóasztal is várja a házban, tornafoglalkozásokat is terveznek, továbbá sakk- és keresztrejtvényfejtő versenyeket és könyvklubot is szerveznek majd. Mostanáig mintegy 15 önkormányzattal kötött megállapodást az egyházmegyei karitász, hogy fogadja az ott élő időseket. Az érintett települések polgármestereivel közösen februárban adják át hivatalosan az épületet.

A keddi karácsonyváró szentmise egyfajta főpróbának is beillett, azokat hívták meg, akik várhatóan visszatérő lakói lesznek a háznak a jövő esztendőben. Tuczainé Régvári Marietta úgy fogalmazott: itt a test és az elme mellett a lélek is feltöltődhet. Az épület kis kápolnájában Rómából hozott gobelinek díszítik. Aki szeretne, bátran betérhet ide. Az idős ember nem teher, hanem áldás a társadalom számára. Olyan ember, aki tapasztalatával, bölcsességével segíti a következő nemzedéket – mondta dr. Székely János megyés püspök szentbeszédében, majd megáldotta a Szent Anna Házat.