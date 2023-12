Sótonyi származású, a középiskolai éveket Csepregen töltötte, közgazdasági szakon. Itt szerezte meg a képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus végzettséget. 1986-ban házasságkötése révén költözött Egervölgybe. Első munkahelye a sárvári ÁFÉSZ volt, majd kislánya születése után már nem itt folytatta a karrierjét, hanem almamáterébe, a sótonyi általános iskolába tért vissza immár munkavállalóként. Iskolatitkár – élelmezésvezető, majd gazdasági vezető lett, az egykori tanárai kollégákká váltak, szívesen emlékszik vissza életének ezen időszakára.

- Munka mellett elvégeztem ekkor a mérlegképes könyvelői képzést államháztartási szakon. Aztán 2012-ben átalakultak az intézmények, jött a KLIK és ezután, 2015-ben az Ikervári Közös Hivatalba kerültem, mint pénzügyi előadó. Elmondható, hogy az egész pályafutásomat pénzügyi területen töltöttem. - meséli. Hozzáteszi, maga sem tudja, hogy került erre a pályára, mivel mindig azt gondolta, hogy ő virágkötő vagy dísznövénykertész lesz. Imád kézműveskedni, dekorációkat készíteni és a virágoskertet gondozni, de temérdek elfoglaltsága mellett ez megmaradt hobbinak, illetve közösségi tevékenységnek, ugyanis a faluban is tart alkalomszerűen kézműves foglalkozásokat gyerekeknek, felnőtteknek.

A heti 40 órás állása mellett igazgatja Egervölgy életét. Barátai társasága biztatta, hogy induljon az önkormányzati választásokon, 2006-ban választották meg először a falu élére, azóta pedig nem volt kihívója. Szerinte nagy előny, hogy ismeri az önkormányzati működés mindkét oldalát. Pénzügyi előadóként két település pénzügyeit irányítja, a másik oldalról, polgármesterként pedig mögötte van egy apparátus, aki ugyanezt a feladatot látja el neki.

Ha végiggondolja az utóbbi négy ciklust, úgy érzi, nincs szégyellnivalója a testületnek, mindig az ésszerű gazdálkodás híve volt, folyamatosan figyelemmel követi a pályázati lehetőségeket és ezáltal jócskán megszépült a falu az irányítása alatt. 2006-ban a helyi Művelődési Ház még használhatatlan volt, pályázat útján 2009-ben megkezdték ennek a felújítását. Kívül, belül teljesen rendbe tették, készült mellé parkoló is, illetve ekkor került felújításra a játszótér is (azóta már másodszor is).

Megújult a hivatal, az orvosi rendelő, a helyi utak és járdák is, illetve a temetőt parkosították, új kerítés, a ravatalozóhoz előtető, harangláb, urnafal, kapuk, parkoló készült, térkövezést végeztek. A négy ciklus alatt a harmadik új falugondnoki gépkocsit kapták meg az idei évben, részt vesznek a zártkerti programban is.

Auer Gyuláné kiemeli az iskola megmentését, erre a legbüszkébb polgármesteri tevékenységét tekintve. - Úgy volt, hogy 2007-ben megszűnik az állami finanszírozású iskola, mert túl kevés volt a gyerek. Mindenképp szerettük volna megmenteni, és végül több településsel együttműködve létrehoztunk egy zalai központú alapítványt, így alapítványi működésbe kerülhetett az intézmény és nem kellett bezárnunk. Azóta is itt okulnak az egervölgyi gyerekek, immár teljesen felújított és modernizált környezetben.

Amikor arról kérdezem, milyen a jó polgármester, mire van szükség ehhez azt mondja: - Az elsődleges, hogy szívvel-lélekkel csináljuk, őszintén szívünkön kell viselnünk a település sorsát. Másrészt kell egy jó csapat és egy jó közösség, akikre az ember számíthat, akikben megbízhat, és ez a bizalom kölcsönös kell hogy legyen. Nekem ilyen a képviselő-testületem, közösen döntünk mindenről.

- Nagyon szeretem csinálni. Szeretem az embereket, örülök ha valamit sikerül véghez vinni, ha valamit megszépítünk. - teszi hozzá lelkesen. Akár szombaton vagy vasárnap is fel lehet hívni, bármikor meg lehet keresni, és amiben tudok igyekszem segíteni. Ha nem tudok, megpróbálok utána járni. Úgy érzem, elfogadtak az emberek - sorolja. Úgy gondolja Egervölgy közössége szerény és szorgalmas emberekből tevődik össze. Kicsi a falu, kevesen vannak és sok az idős, a lakosok rendkívül jólelkűek, segítenek egymásnak és odafigyelnek egymásra. Auer Gyuláné azt mondja, úgy élnek ebben a kis falvacskában, mint egy nagy család.

Természetesen voltak kihívások a ciklusok alatt, viszont a lendületét soha nem hagyta el. Van, amikor nehéz a sok feladatot összehangolni, kiemeli az iskola felújítási projektet, ami okozott néhány álmatlan éjszakát neki az energetikával kapcsolatos kötelező jogszabályi feltételek miatt, hogy a beruházás, kivitelezés, minden megfeleljen a pályázati kiírásnak. Nem volt könnyű, mire megszereztünk minden engedélyt, aztán jött az ellenőrzések sorozata, az elszámolás, és én hajlamos vagyok ilyenkor stresszelni. Amíg nem kerül pont egy ügy végére, addig az nyugtalanít - vallotta be. Nagy volt a megkönnyebbülés, amikor átadhatták a gyerekeknek az iskolát, és elmondása alapján már csak a közösségi házhoz tartozó szolgálati lakások felújítása van hátra. Ezt is elkezdték már, ha befejezik, Egervölgy minden önkormányzati épülete felújított állapotba kerül. Természetesen mindig van mit tenni az állagmegóvás érdekében is, és mindig lesznek újabb feladatok.

Az Egervölgy polgármestereként negyedik ciklusát töltő Auer Gyuláné története egy valódi közösségépítő példa. Az iskola megmentése és a falu infrastrukturális fejlesztéseinek sorozata mellett szívvel-lélekkel szolgálja a helyi lakosokat.