Advent alkalmával nem kevesebbre vállalkozott a Busztársaság, mint a karácsonyi hangulat szellemében fényárba öltözteti egyik buszát. A Led szalagokkal feldíszített busszal a mindennapi közlekedésben nemcsak a várakozás, hanem az utazás élményét is még varázslatosabbá teszik kicsik és nagyok számára. A több heti tervezés, és két napig tartó beöltöztetés eredménye, a rénszarvas-szánnak álcázott guruló járgány, mely bizonyára a mesék világába varázsolja majd a helyieket, s Rudolf rénszarvas piros orra mosolyra fakasztja a legkisebbek arcát. Ám a Mikulás-járat nem csak kívül, hanem utasterében is tartogat látnivalót! - tájékoztatta lapunkat közleményben a Savaria Turizmus Kft.

Fotó: © Cseh Gábor

Ha tudni szeretnéd milyen érzés karácsonyi ajándékdobozokon járni, megteheted, ha úticélod eléréséhez a (rendes vonaljeggyel igénybe vehető) Mikulás segítőinek a járművét választod, s közben az ablakon leselkedve hulló hópelyhek varázsolnak téli idillt. A feldíszített, fényárban úszó busz először december 5-én, napnyugta után gördül ki a kocsiszínből, és egészen 2023. december 26-ig közlekedik majd naponta a szombathelyi utakon. A busz különlegessége, hogy minden nap- sőt napon belül is- más-más járat lesz, így gyakorlatilag a karácsony előtti időszakban minden buszozó utazhat majd Rudolffal, a Mikulás busszal, így nem csak egy vonalon, hanem bárhol felbukkanhat. Hogy melyik nap mikor és hol lesz látható arról itt tájékozódhatnak: https://blaguss-szombathely.hu/karacsonyi-fenybusz/

A Mikulás buszhoz karácsonyi busz/VÁRÓ dukál

A tavalyi évben hagyományt teremtő céllal már hangulatos karácsonyi köntösbe öltözött egy buszváró a Thököly utca 33. szám előtt a Fő tér felőli oldalon, melyet az idei évben is megszépít a Savaria Turizmus Kft.

Az előző évi „karácsonyi szoba” tematikájú dekoráció megújul, és egy kültéri karácsonyi utcarészlet hangulatát teremti meg, melynek elmaradhatatlan részét képezi az idei évben is a plüsskanapé. Külön köszönet illeti a JCDecaux Hungary Zrt-t, akik az idei évben is engedélyezték és támogatták az ötlet megvalósítását. A harmonikus várakozás érdekében, lágy, a háttérben felcsendülő karácsonyi dallamokkal egészül ki a karácsonyváró hangulat, mely meghitt, szívet melengető érzést hagy majd a várakozókban. A buszmegálló egészen december végéig adventi díszben fogadja majd a várakozókat. A buszmegálló ötletének támogatásáért, kivitelezéséért köszönet a Logodepo-nak, a karácsonyi dallamok biztosításáért pedig a The Box Donatnak, mely egy hazai vállalkozás, akik néhány éve új koncepcióval, kézműves prémium desszertjeikkel, a szögletes fánkjaikkal vágtak bele a gasztrobizniszbe. Küldetésük roppant egyszerű: kockafánkjaikkal boldogságot vinni a hétköznapokba! Csodás karácsonyi fánkjaik már csak az ízlelőbimbók tesztelésére várnak!

Fotó: Mészaros Zsolt Sadness / Forrás: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Évről évre megszokottan, december 1-től indul 24 napon át a Savaria Turizmus Kft által meghirdetett „Savaria Kalendárium” elnevezésű nyereményjátéka, melynek során egy Szombathely történetével kapcsolatos helyes válaszért cserébe naponta értékes nyereményekhez – például koncert-, színház-, bábszínházi jegyekhez, éttermi

ajándékutalványokhoz, helyi művészek munkáihoz, helyi sportcsapat ajándékaihoz stb. - lehet hozzájutni. A nyereményjáték az alábbi oldalon érhető el: https://www.facebook.com/savariaturizmus/. Nincs más teendő, mint lájkolni, és kommentben megadni a helyes választ, várni a másnapi sorsolást, és egy különleges ajándékkal lehetünk gazdagabbak.

A Savaria Turizmus Kft. december 9-én és 16-án (szombaton) 14.00 órakor Adventi Városnéző Sétára invitálja az érdeklődőket, melynek során a város különleges arcait ismerhetjük meg. A Kis Jézus nyomában című séta keretében a gyermek Jézus ábrázolásait keressük egészen meglepő helyeken, míg az Angyalok keresése során a házakat őrző vagy díszítő angyalok, puttók varázslatos történeteit ismerhetjük meg. A részvétel ingyenes, találkozó a Tourinform Iroda előtt (Király u. -Fő tér sarok) tíz perccel 14.00 óra előtt. A sétákat Orbán Róbert helytörténész vezeti.