Segíteni, adni jó. Biztos, hogy ebben a legtöbben egyetértünk. Különösen felemelő érzés az, amikor szegényebb sorsú embertársainkat támogathatjuk. Az adventi várakozás idején - karácsonyra készülődve - számos jótékonysági akciót indítanak, egyik közülük a Karácsonyi Mysztérium, amit idén első alkalommal hirdettek meg Gángó Melinda ötlete nyomán.

-Küldetésünket a segíteni akarás motiválta. Azt a célt tűztük ki, hogy azoknak a Körmend város közigazgatási területén élő gyermeknek nyújtunk segítséget, akiknek szülei nem tehetik meg, hogy a fa alá az áhított ajándékot tegyék karácsonykor. Feltérképeztük az érintett családokat, megkérdeztük a gyermekeket mire vágynak, ez alapján állítottuk össze az ajándéklistát, ami teljesen anonim. A felsorolásban csak számot és mellette egy játékot lát a segíteni akaró személy, aki beszerezheti a listán található játékok vagy egyéb ajándékok egyikét, és eljuttathatja nekünk - tudtuk meg Gángó Melindától az akció lényegét, aki örömmel számolt be arról, hogy szerencsére vannak jó szándékú emberek. Ez idáig is többen vállalták az önkéntes Jézuska szerepét, több magánszemély, civil szervezet és vállalkozás csatlakozott a nemes ügyhöz. Az akcióhoz december 20-ig lehet csatlakozni, a legegyszerűbben az esemény közösségi oldalán, ahol minden egyéb elérhetőség és információ megtalálható. A Vas Népe Szerkesztősége egy óriás plüssmackóval szállt be a jótékonysági programba, remélve, hogy a játék valakinek nagy örömet okoz majd karácsonykor.