Márkus Magdolna 1923. december 29-én látta meg a napvilágot Nemeskeresztúron. Szülei második leányaként érkezett, később még két húga született. A vasi falu – amely egészen harmincéves koráig Magdus néni otthonául szolgált – kulturális életére, családias hangulatára mindmáig szeretettel emlékszik vissza. A Magyar Nemzeti Bank munkatársaként naponta ingázott Nemeskeresztúrról Celldömölkre. Végül pedig – hetven éve – Celldömölk lett az otthona. Az elemi iskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait levelező tagozaton, Pápán végezte el, közgazdasági ismereteket tanult. Rátermettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy már 16 éves korában lehetősége adódott a nemeskeresztúri körjegyzőségen dolgozni. A celldömölki munkahelyet aztán szombathelyi váltotta, ahol egészen 1978-as nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

Ugyanakkor ezt követően sem tétlenkedett: nyugdíjasként éveken át részt vett a celli művelődési központ életében, természetesen gazdasági területen. A háború árnyékában vőlegényét fiatalon elvesztette – erre még most is könnyes szemmel emlékezik vissza, házasságot később sem kötött. Magányos mégsem volt soha, hiszen testvére gyermekei, valamint az ő családjuk igazán közel állnak szívéhez. Decemberben visszatérhetett szülőfalujába is, ahol népes családi körben ünnepelhette meg a jeles évfordulót.

Márkus Magdolna az élő bizonyíték a divatos mondásra, miszerint a „kor csupán egy szám”: 100 évesen sem tétlenkedik, verseket ír, olvas – szellemi és fizikai frissessége bámulatra és (valljuk be) némi irigységre méltó, vágyott példa a fiatalabb generációknak. Magdus nénit január 2-án celldömölki otthonában Fehér László, a város polgármestere és Farkas Gábor jegyző köszöntötték századik születésnapja alkalmából: kívánva Márkus Magdolnának a boldog születésnap mellé jó egészséget, boldog, békés, tevékeny új évet.