Az élet egyik fontos értéke mások segítése. Klubjuk barátsággal, önzetlenül, szervezett formában tesz a helyi közösségért – már beiktatásakor és azóta többször megfogalmazta a jótékonysági szervezet elnöke, aki örömmel tekint vissza a 2023/24-es évük első felére, ugyanakkor társaival további tervekkel készül a következő hónapokra.

– Elkötelezettek vagyunk a fenntartható jövő és a tiszta környezet mellett, így nem is volt kérdés, hogy részt veszünk a városi szemétszedésben. Aktív szerepet vállaltunk egy Győrben rendezett háromnapos jótékonysági eseményen, ahol étel- és italárusítással gyűjtöttünk pénzt a rászorulóknak. Tavaly indított mentorprogramunk, amelyben az ELTE Szombathelyi Kampuszának hallgatói korrepetáltak gyermekeket, az idén is folytatódott. Jelenleg a Zrínyi Ilona Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulói vesznek részt a programban, melynek fontos pillérei a helyi egyetemisták. Nem csupán segítő kezek, hanem valódi példaképek is a mentorált gyermekek számára: amellett, hogy ismereteket osztanak meg, inspirációt és reményt is hoznak az életükbe.

A mentorprogram javára Kiss Márton zongoraművész, növendékei és Maurizio Moretti olasz zongoraművész, karmester tartott jótékonysági hangversenyt augusztusban a Bartók Teremben. Kivételes kulturális élmény részesei lehettünk: az esemény nemcsak a zene iránti szenvedélyt ünnepelte, hanem segítette a rászorulókat is. Klubunk több szervezővel szorosan összefogva csatlakozott szeptemberben a Gréta a mi Hősünk naphoz – együttes erővel küzdöttünk azért, hogy anyagi támogatást gyűjtsünk a kislány számára, akinek a gyógyulásához magas költségű kezelésekre van szükség. Ott közelről láthattuk, hogy a segítség és az összetartás milyen hihetetlen erővel bír.

Októberben cserediákprogramunkra irányítottuk a figyelmet. A kiválasztott tanulók egy tanévig élhetnek és tanulhatnak egy távoli országban. Tartózkodásuk ideje alatt a Rotary által ellenőrzött helyi családoknál családtagként élhetnek. Megtanulják, hogyan értékeljenek és tiszteljenek más kultúrákat, közben világpolgárokká válhatnak, akik elkötelezettek a béke, az együttműködés és a kölcsönös megértés iránt. A kint tartózkodás nem utolsósorban további lépés afelé, hogy a fiatal generációk számára megnyíljon a világ és az egész életüket meghatározó kapcsolatokat alakíthassanak ki. A programhoz kapcsolódva több iskolában jégkrémet osztottunk a tanulóknak.

Az említetteken kívül is találkoztunk: Ács Miklós értéktári elnök, önkormányzati képviselő, önkéntes tűzoltó és színjátszócsoport-vezető egy őrségi faluról, Rábagyarmatról tartott előadást tagjainknak – a településről, ahonnan én is származom, és ahová jövő tavasszal csapatépítést tervezek tagjainkkal. Az elmúlt félév során klubtagjainkkal sok munkát fektettünk projektjeinkbe. Hogy ne mindig csak a munkáról szóljon az életünk, a feltöltődés és az egészséges életmód jegyében feszültségoldásra alkalmas masszázzsal leptük meg tagjainkat és egy estét a Somló hegyen töltöttünk, hogy még inkább összekovácsolódjunk – mondja Ágnes. Abban bízik, hogy adományozóik továbbra is támogatják munkájukat, hiszen nem dőlhetnek hátra, a következő félévre is számos teendőjük van.

– A szemétszedésben való részvételünk június első szombatján nem csupán egyszeri esemény, hanem hosszú távú elköteleződés a környezetvédelem mellett. Készülünk a Kiss Sándor díjátadóra. Klubunk támogatja a fiatal tehetségeket: minden évben pénzjutalomban részesítünk egy 35 év alatti, Vas vármegyéhez kötődő tehetséges előadót vagy képzőművészt. Jövőre is rendezünk jótékonysági bált és folytatódik az EndPlasticSoup (Szabadítsuk meg a világot a mikroműanyagoktól!) környezetvédelmi kampányunk.

A témával kapcsolatban érzékenyítjük a gyerekeket, tudatosítva bennük a környezettudatos gondolkodást és életvitelt. Nem titkolt célunk, hogy a gyermekeken keresztül a szülőket pozitívan befolyásoljuk a témával kapcsolatban. Nyílt klubülést is szervezünk: olyan adakozó és támogató gondolkodású új tagokat várunk soraink közé, akik etikus emberi és üzleti magatartásukkal felvállalják és hitelesen képviselik a Rotary értékeit, céljait, mindemellett elkötelezettek a projektjeink iránt. A szervezetünkhöz beérkezett adományok 100 százaléka eljut a rászorulókhoz.

Az elmúlt félévben minden mosoly, amit az arcokon látunk, minden siker, amit elértünk, klubtagjaink közös győzelme. Az önzetlen cselekedetek olyan ajándékok, amelyek gazdagabbá tesznek mindannyiunkat. Ezek mentén folytatjuk tovább a munkát a következő félévben is. Egyúttal megköszönöm mindenki hozzájárulását ahhoz, hogy klubunk értékes és segítő munkát végezhet.