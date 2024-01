Dr. Kovács Mónika tavaly kitüntetett főorvosnő ünnepi beszédében Kosztolányi Dezsőt idézte: A pap közvetít az ember és az isten között, s örök életet ígér. Az orvos az ember és a halál között közvetít, reménytelen pört véd olyan fölperessel szemben, aki legföljebb haladékot ád, de az alperest sohasem engedi ki körmei közül, az orvos olyan ellenféllel tárgyal, aki az ördögnél is konokabb diplomata, az orvos a mi földi, mulandó életünket toldozgatja-foltozgatja. Ez a föladat, hölgyeim és uraim, talán szerényebb, mint a papé, de - úgy érzem - sokkal nehezebb - mondta.

Császár István atya konferálta fel az idei díjazottakat, elsőként Dr. Berdál Mária főorvost, aki Celldömölkön született, szülei egyszerű, dolgos, hívő emberek voltak. A főorvosnőt eleinte a tanári pálya vonzotta, de a lelki atyja, Werner Alajos azt mondta neki: Ha szereti az embereket, akkor legyen orvos. Ez a szeretet kísérte, kíséri orvosi hivatásában. Az egyetemi felvételi előtt elbizonytalanodott, akkor pedig Konkoly István akkori jánosházai káplán egy rövid kijelentésével tette helyre: a tehetség kötelez.

Dr. Berdál Mária a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1971-ben végzett. A belgyógyászatot választotta, de a celldömölki kórházban, ahol a gyakorlatát is végezte, belgyógyászként nem tudták alkalmazni, más lehetőség nem adódott számára, ezért kényszerűségből maradt a sebészet. Annak ellenére, hogy azt tartották, egy nő ne legyen sebész, mert fizikailag és szellemileg egyaránt nagyobb a terhelés, a főorvosnő mégis vállalta. Szakvizsgázott, sebészszakorvos lett. Nem alkalomszerűen, vagy rövid időre, hanem tudatosan és végérvényesen. Közben lehetősége nyílt arra, hogy a belgyógyászaton vagy üzemorvosként végezze hivatását több fizetésért, de nem fogadta el az ajánlatokat. Érezte, hogy szükség van rá a sebészeten, nem hagyta el a műtőasztalt. A kollégák befogadták és elismerték munkáját. A betegek is bizalommal fogadták. Szüntelenül tanulok, és mindig készülök a hivatásomra – vallotta egy interjúban. Bizonyított: a szikét biztos, gyakorlott mozdulatokkal vezetik a női kezek. Munkájáért a város és a kórház is több elismerő oklevélben részesítette. 1997-ben a rendelőintézet főorvosának, majd a kórház orvosigazgatójának nevezték ki.

A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának is tagja lett. Szent Pál szavai: Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten

Lelke lakik bennetek? – megérintették és mélyebben tudatosították benne, hogy a test és a lélek gyógyítása összetartozik.

A Martinus újságban öt évvel ezelőtt készült interjú a főorvosnővel. Ebben mondta: a hitemet végig megtartottam. Vallott arról is, hogy cursillot végezett, ami megváltoztatta az életét. Érezte, hogy fejlődnie kell a hitben, tovább kell adni a hitet. Beiratkozott a Szombathelyi Egyházmegye 3 éves teológiai tanfolyamára. A cursillon volt egy fontos gondolat, amit ma is szívében őriz: Krisztus számít Rád! Emiatt vállalta a celldömölki cursillo csoport vezetését, részt vett a karitász csoport megalapításában is. Lelkes önkéntese a Mária Rádiónak. -A Mária Rádió nélkül nem is tudnám elképzelni az életem. Azért is vállaltam el ezt a feladatot, mert úgy éreztem, hogy egy ilyen kisvárosban, ahol az embert ismerik, ott nem szabad eltitkolni, hogy mi hiszünk Istenben. Sőt, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a hitünket megvalljuk. Ahol és amikor, ahogyan lehetséges, ott meg kell szólalni és hitelesnek lenni - mondta.

A főorvosnő Rómában jelen lehetett a hercegorvos boldoggá avatásán. Onnan egy jelmondatot hozott magával: dolgozva imádkozni, és imádkozva dolgozni. 2020 óta nyugdíjas, de az emberek iránti szeretete arra indítja, hogy tudását, ahol tudja, még tovább kamatoztassa, mindig figyelve az Úr szavára: Szólj Uram, hallja a Te szolgád!

A másik díjazott Brodorics Tamásné aneszteziológiai szakasszisztens lett, aki Körmenden született, Magyarnádalján nevelkedett, jelenleg is ott él családjával együtt. Az általános iskola után, nővére példáját követve, a szombathelyi Entzbruder Dezső Egészségiügyi Szakközépiskolában tanult. Az érettségit követően 1982. július elsejétől a körmendi kórház sebészeti és belgyógyászati osztályán kezdett dolgozni. 1984-ben szakápolói végzettséget szerzett, 1986-ban pedig anesthesiológiai szakasszisztensi képesítést kapott a pécsi Egészségügyi Szakdolgozók Központi Intézetében. Ettől kezdve a műtőben dolgozott altatónővérként. A körmendi kórház felújítása idején a szombathelyi kórház műtőjébe került. A COVID idején a körmendi kórház krónikus osztályán, mint szakápoló gondoskodott a betegekről, majd újra a szombathelyi Markusovszky kórház műtőjében teljesített szolgálatot. 2022 júliusától nyugdíjas, de a betegek iránt érzett szolgáló szeretete nem szűnt meg. Amikor a Szombathelyi Egyházmegye meghirdette az önkéntes beteglátogatók képzését, azonnal jelentkezett.

Nagy örömmel végzi az önkéntes szolgálatot, amelyben a családja is támogatja. Erika nem szereti a nyilvánosságot, inkább csendben, háttérben szeret dolgozni, segíteni. Nagy hálával gondol elődeire, munkatársaira, akiktől nagyon sokat tanult, többek között azt, hogy mennyivel könnyebb, ha hittel áll a beteghez. Egyik altató orvos nagyon hangsúlyozta neki mennyire fontos figyelni a test és a lélek egységére. Hálás a Gondviselésnek azért, hogy mindig voltak körülötte hívő, vallásos emberek, akik fontosnak tartották a lelki szempontokat is. Ezek mind erősítették hitét.

Gyakorló, vallásos életében szükségesnek érzi, hogy a hitben folyamatosan fejlődjön, ezért évtizedek óta férjével együtt részt vesz a felnőtt hittanon a körmendi plébánián. Ugyancsak férjével együtt tagja a plébánia házas-közösségének továbbá a plébánia nyugdíjasklubjának is. Mindenben kész segíteni és részt venni a plébánia életében.

Fontos helyet foglal el életében a Szűzanya tisztelete. Ez abban is megnyilvánul, hogy eddig tizenháromszor vett részt a gyalogos zarándoklaton Máriazellbe.

Batthyány László tisztelete nagyszülei óta jelen van a családban. Amióta pedig megalakult a Coreth Mária Imaszövetség, azóta Erika számára Coreth Mária is meghatározó személy.

A Test és Lélek Orvosa - Boldog Batthyány László díjat dr. Székely Jáos megyéspüspök képviseletében Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök és Bebes István, Körmend polgármestere adták át.

Az ünnepségen jelen volt Batthyány-Strattmann László dédunokája, Batthyány Boldizsár, Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, dr. Gyürki László pápai prelátus és Kiss László körmendi esperes-plébános is. Közreműködtek Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola tanárai.