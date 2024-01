Köszöntője után az óvoda Katica csoportjának gyermekei adtak műsort. Felléptek még a város művészeti csoportja is: a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Aranyalma csoportja, a BE-JÓ Táncegyüttes Mini csoportja és a Dance Jam Tánccsoport alsó tagozatos gyermekei.

Ezután emléklappal, virággal és az óvoda történetének kiadványával kedveskedtek a megjelenteknek, majd közös beszélgetésre hívták a vendégeket, ahol sok személyes emlék is előkerült az Újvárosi Óvoda históriájából.

„A kor szellemének megfelelő óvodai életet szeretnénk óvodásainknak biztosítani, ahol a szülő nyugodtan hagyja gyermekét, ahová a gyermek is szívesen jön, ahol az oktatást-nevelést az óvodapedagógusok szívvel-lélekkel végzik, ahol szeretik a gyermekeket. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az óvodás évek a mosolyról, a vidámságról szóljanak, ugyanakkor hordozzák magukban az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Célunk, hogy a gyermek szeretettel, jó érzéssel gondoljon vissza az óvodára akkor is, ha már tőlünk messze jár.” – ezek a mondatok is szerepelnek az említett jubileumi kiadványban.