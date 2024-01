A város 45. születésnapja alkalmából jubileumi kiadvány jelent meg Celldömölk 45 címmel, amelyet ma 17.30-kor a kötet szerkesztője, Tulok Gabriella, valamint fotósa, Németh Tamás Zoltán mutat be a közönségnek a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában. Ugyancsak itt mutatják be az Egy tekintet Celldömölkre című könyvet, amely régi képeslapokon kíséri figyelemmel a várostörténetet. A kötetet megálmodója és szerkesztője, Hetényi József a Szülőföld Könyvkiadó vezetőjével, Farkas Csabával közösen mutatja be.