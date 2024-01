A tanulók tizenöt korszerű laptopon dolgozhatnak a digitális kultúra tanteremben, ahol több kisebb robot is helyet kapott, köztük a bee-bot és a blue-bot. Ezek a kis gépek remek lehetőséget kínálnak a gyerekeknek már első osztálytól kezdve a programozás alapjainak elsajátítására, miközben a játékos tanulást is biztosítják. A blokkprogramozást a Scottie go játék segítségével ismerhetik meg, ami jól előkészíti a későbbiekre a Scratch programozási környezetben történő munkát. A tanteremben DJI Tello Edu programozható drónok is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével a tanulók még szélesebb körben fejleszthetik magukat. A drónok repülésével kapcsolatos számítások a matematikai és fizikai alapismereteket fejleszthetik a felső tagozatos diákoknál. A Szent Gotthárd Általános Iskola tanulóinak arra is lehetőségük van, hogy a 3D nyomtatás alapjaival ismerkedjenek. A 3D nyomtatóval már alsó tagozaton elkezdhetik felfedezni az új technológiát a gyerekek. A tanterem nemcsak az informatikai ismeretek elsajátítására alkalmas, hanem nyelvi laborként is szolgál, így a nyelvtanulás is új szintre kerülhetett a modern eszközök segítségével. A fejlesztések hozzájárulnak a digitális világban való magabiztos boldoguláshoz.