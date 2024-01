A program hivatalos neve „AKKOR ITT FOGUNK ÉLNI” – FILMKLUB, minden alkalomra szakértőket is invitáltak, többek között filmrendező, filmtörténész és mozgókép-pedagógus is szerepel a meghívott vendégek között. Január 25. és május 4. között összesen öt magyar filmet mutatnak be, amelyek az 1960-as évek végén vagy az 1970-es években készültek.

Elsőként Gazdag Gyula: Sípoló macskakő című filmszatírája lesz műsoron január 25-én, csütörtökön 17 órakor. Az alkotás a Kádár-rendszer sokáig betiltott szatirikus parabolája. A meghívott vendég Mayer Rudolf, a Savaria Filmszínház mozgókép szakági vezetője. A bemutatott filmek között szerepel Mészáros Márta: Szép lányok, ne sírjatok! című filmdrámája, a közös mozin kívül analóg filmes műhelyt is tartanak Baki Orsolya vezetésével. A részvétel ingyenes minden alkalommal.