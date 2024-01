„A Boldogságóra Program megismerése óta „új munkahelyem van”. A saját hullámvasutam boldog vezetője lettem, amelyen a családom és a tanítványaim is örömmel velem tartanak. A program által nagyon sokat fejlődtem, erősödtem. Úgy érzem, hogy minden olyan munkahelyen, ahol az emberi kapcsolatoknak fontos szerepe van, illetve ahol a csapatépítésnek jelentőséget tulajdonítanak, elengedhetetlen lenne megismertetni a munkatársakkal ennek a programnak a szellemiségét. Így jobbá válhatna a világ” – így hangzik a Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiválasztott pedagógus mottója. Az alapítvány tíz éve indította útjára a programot, amely országszerte 1500 óvodában és iskolában a mindennapok része. Katival kis elsősei körében, a Panda-osztályban találkoztunk. Oda hívta meg a fotó erejéig korábbi, most ötödikes Maci-osztályát, akikkel – erős hivatástudattal –belevágott a programba, amelynek fontos része az élménypedagógia, amely által fejlődik a gyerekek érzelmi, szociális intelligenciája. Megtanulnak odafordulni a másik ember felé, a jót, a szépet észrevenni benne, örülni a másik sikerének. Mindez pozitívan hat a teljesítményükre, érdeklődőbbé, kreatívabbá teszi őket.

Forrás: Cseh Gábor

– 2018-ban egy eurós boltban bevásárlás közben lettem figyelmes a Boldogságóra munkafüzetre és tankönyvre – ott helyben mindkettőt megvásároltam. Később jött a megerősítés, hogy dolgom van a programmal: az egyik kolléganőm küldött e-mailben ismertetőt, mondván, ez igazán testhezálló lenne számomra. A 2018/2019-es tanévben csináltam először végig. A szeptember a hála, az október az optimizmus, a november a társas kapcsolatok, a december a boldogító jó cselekedetek, a január célok kitűzése gyakorlásának hónapja. A második félévben a február a megküzdési stratégiáké, a március az apró örömök, az április a megbocsátás, a május a testséma, a június a fenntartható boldogság jegyében telik.A tíz hónap témáját először a tankönyv és a munkafüzet segítségével dolgoztuk fel. Majd kreatívan minden órámba beleszőttem a programot. A pályázatommal 2019 szeptemberében vehettem át Budapesten az első hálaoklevelet az alapítványtól. Ezt a ránk bízott gyermekek lelki egészségének megőrzése érdekében tett erőfeszítésért adja a szervezet. Azóta vagyunk Boldog Iskola – meséli.

Forrás: Cseh Gábor

Kati hisz abban is, hogy minden munkahelyen, ahol csapatban dolgoznak – különösen igaz ez a pedagógusokra – a hiányközpontú szemléletet fel kellene váltania a megoldás- és erősségfókuszúnak. Mindez tanulható. – Ha egy pedagógus „ne” kezdetű mondatokkal kommunikál – Ne így csináld! Te ezt nem tudod! – akkor jóval kevesebb eredményt ér el, mintha azt mondja a gyermeknek: „Te ezt tudod. Képes vagy rá!” – mondja. Az órákon a gyerekekkel folyamatosan drámajátékoznak, szerepjátékot játszanak, beszélgetőkört alkalmaz és az élménypedagógia eszközeit. Együttérzést és önismeretet tanulnak a gyerekek a módszer segítségével és azt is, hogy a megoldáson van a hangsúly és minden gödörből ki lehet mászni akaraterővel, kitartással, szorgalommal, a tanulás szeretetével. Mindez hozzáállás és szemléletváltás kérdése.

Forrás: Cseh Gábor

– Végtelenül hálás vagyok a programnak. Az előző osztályomban négy éven keresztül élhettünk át sikeres pillanatokat és életre szóló élményekkel gazdagodtunk. Az igazi erőpróba most következik, amikor egy rendkívül változatos, eltérő képességű és motivációval rendelkező tanulókból álló osztály közösségének kialakítását kezdtem el. Csupán a gyerekekkel való foglalkozással nem tudtam volna kellő eredményt elérni, ezért a szülőknek is rendszeresen tartok boldogságórákat, és abban reménykedem, hogy így a szülők és a kollégák, a vezetőség támogatásával ebben az osztályban is sikeresek leszünk. A boldogságóra missziójának terjesztését vállaltam nagykövetként. Most éppen lelkesedve várjuk a farsangot, mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez újabb lökést ad majd egymás megismerésében, tiszteletében.