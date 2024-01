Péntek este tízkor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy kigyulladt egy ház Tolnán és egy ember bent van az épületben. A tűzoltók néhány perc alatt a helyszínre érkeztek, összesen hat járművel vonultak a Fürdő utcában égő házhoz. Egy százötven négyzetméteres, két lakrészből álló parasztház égett teljes terjedelmében, a lángok a tetőre is átterjedtek. Két ember ki tudott meneküli az égő épületből, egy idős nő holttestét viszont oltás közben találták meg a tűzoltók. A tűzben egy kutya is elpusztult. A tűzoltók két órán keresztül oltották az égő épületet. A ház födémje is beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A két megmenekült ott lakó ember rokonokhoz került. Nem zárható ki, hogy a tűz a konyhában keletkezett, de a pontos keletkezési körülményeket tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A legtöbb lakástűz elektromos problémára, nyílt láng használatára, fűtési hibára, vagy dohányzásra vezethető vissza. A leggyakrabban a konyhában keletkezik tűz.