Január 20-án, a Városi Bállal kezdődik meg Sárváron a báli szezon. A bálok sora január 27-én a Nádasdy Általános Iskola SzM báljával folytatódik a Park Inn Hotelben. Aznap a sárvári evangélikusok a Nádasdy Étteremben báloznak. A február is számos estélyt tartogat: jövő hónapban tartanak bált a sárvári reformátusok és a katolikusok is, valamint a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület is.