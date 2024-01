Pomponok, vastag rojtok, nadrág alól kikandikáló harisnyák úton-útfélen. Napok óta olyan hideg van, hogy nem elég a sínadrág a gyerekre, mi felnőttek is előhúztuk előbb talán csak a kesztyűt, aztán a sálat és fejfedőt is a fiók mélyéről. Sokan kapucni mögé rejtik magukat, de az elegancia jegyében előkerültek a kötött fülpántok és lábszármelegítők is. A nem megszokott öltözet nem megszokott szituációkat eredményez: a máskor vidáman csengő „Jó reggelt!” helyett egy odabökött „Szia!” a válasz az üdvözlésre, majd rá pár perc múlva érkezik az elnézést kérő szöveges üzenet: az orrom hegyéig sálban, sapkával a fejemen meg sem ismert hirtelen. Ezek után nem is csodálkozom, hogy az (okos)telefon a beléptetésnél közölte: ismeretlen arc.