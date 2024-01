Erre az időszakra és az év további szakaszát illetően is: az ünnepek üzenete, a tanítás is elhalványulhat, ha nem vagyunk tudatosak ezt illetően – írja. Mert mire is taníthatnak az ünnepek, mire a karácsony? Arra, hogy a szeretetnél nincs fontosabb dolog ezen a világon. Arra, hogy figyeljünk egymás igényeire, tudjunk közösségben létezni, egymásért tenni. Egyek vagyunk, összetartozunk – hívja fel a figyelmet az evidenciának tűnő, mégis sokszor mintha elfeledett tényre. De hogyan lehet szívbe vésni, óvni az üzenetet – kérdezi. „Talán segíthet, ha úgy tekintünk önmagunkra, mint egy régi, viharvert szép templomra – belül található a lényeg – és persze a templom tornyán túl: odafent. Kellenek a hétköznapokban is percek, amikor felfelé nézünk. Nem az aktuális munkára, nem oldalra lesve, a többi, siető-rohanó, a maga idejét kergető emberre, nem lefelé, a mobiltelefonok illúziót keltő, hazug derengésébe. Hétköznapi meg ünnepi csodák csillannak fel itt is, ott is – csak nehéz észrevenni, tudatosítani azokat –, és még nehezebb azokért hálát érezni. Pedig ha ezt megtanuljuk, akkor a nagy ünnepek üzenetével is könnyebben boldogulunk.”