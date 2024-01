- Nehézkes év volt a 2023-as de, falunkat egy kicsit tavaly is tudtuk szépíteni – jegyezte meg Dohi Zsolt, Mesterháza polgármestere. – A Petői-emlékév keretében mi is kaptunk egy körteoltványt, a település fásítási programnak köszönhetően egy fehérepret, és kilenc hársat ültethettünk el az önkormányzati hivatal mögötti udvaron. A Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán is sikerrel szerepeltünk. Mesterháza nevezetes szülötte, az 1848-as forradalom egyik hőse, Mesterházy István emlékművét kétmillió forintból újíthatjuk fel, és kis sétány is készül. A Nemzeti Sírhelyek számító sírt várhatóan március 15-én avathatjuk ujjá.

A polgármester elmondta, nagy tervük a temető rendbetétele: szeretnék felújítani a kerítést, urnafalat emelni, felújítani a ravatalozót. Bíznak a pályázati lehetőségekben.