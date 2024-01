Mint azt leírták, a Minősített Könyvtár Címet tanúsító oklevelet dr. Baráthné Molnár Mónika, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója, a Minősített Közművelődési Intézmény Címet tanúsító oklevelet pedig Horváth Zoltán, az AGORA Savaria NKft. ügyvezetője vette át ünnepélyes keretek között Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkártól és Szentmártoni János művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkártól. Az ünnepi eseményen Szombathely Megyei Jogú Városa képviseletében Horváth Soma, kultúráért is felelős alpolgármester vett részt.

A Minősített Könyvtár Címet a kultúráért felelős miniszter a könyvtári minőségirányítás módszereinek többéves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkát végző nyilvános könyvtáraknak pályázat útján adhatja.

A Minősített Közművelődési Intézmény Címre azon intézmények pályázhatnak, amelyek a minőségfejlesztés, a hatékony munkavégzés területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. A közművelődés minőségbiztosítási rendszere megkívánja a pályázóktól a hatékony feladatellátás mellett azt is, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a résztvevők igényeit, mérjék az intézményhasználók elégedettségét, figyeljenek visszajelzéseikre. Fontos feladatuk, hogy jó gyakorlataikat megosszák, szakmai napokon, rendezvényeken vegyenek részt, ahol tapasztalatokat gyűjtenek, annak érdekében, hogy tevékenységeiket hatékonyabban végezzék, egy-egy új szolgáltatással még több látogatót vonzzanak. Újításaikról, eredményeikről szakmai felületeken, kiadványokban is beszámoljanak, felkeltve a munkatársak, a közművelődésben dolgozók figyelmét, inspirálva őket. Szakmai hálózatokat hozzanak létre, széles körű partnerséget alakítsanak ki, valamint, hogy vonják be a fiatal munkatársakat, támogassák őket terveik, ötleteik megvalósításában.