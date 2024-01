A diákok a C épületi aulában megtekinthették a karok és tanszékek standjait, a nyílt nap kísérőprogramjaként pedig a Zéró Galéria aktuális tárlatát is. Garas Kálmán fotóművésszel fotogramokat, dr. Szántó István képzőművésszel mozaikokat készíthettek. A látogatók megismerkedhettek az ELTE SEK duális partnercégeinek képviselőivel és a frissen végzett gépészmérnökökkel; bemutatkoztak a Szombathelyen új képzésként jelentkező óvodapedagógus, valamint csecsemőés kisgyermeknevelő szakok is. A képzések elindítását kedden jelentette be közösségi oldalán és honlapján a SEK, máris sokan érdeklődtek az új szakok iránt. A nyílt napon az is kiderült: az ELTE SEK képzései már nem csupán a térségben élő diákok számára jelentenek opciót, többen az ország egy más szegletéből érkeztek, hogy megismerhessék a Szombathelyen kínált lehetőségeket. Így tett az ócsai Ruska Panna is, aki, mint elmondta, mindenképpen képi ábrázolást szeretne tanulni: a budapesti Educatio kiállításon ismerkedett meg a szombathelyi képzési központtal, amely annyira megtetszett neki, hogy amikor megtudta, az egyetem kínál itt ilyen képzést, nem volt kérdés számára, hogy első opcióként ezt jelöli meg a felvételijében.