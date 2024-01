"Kerékpárutak fenntartására 35,5 millió forint volt az előirányzat, ebből elvontak 30,5 millió forintot, így csak 5 millió forintot költ a baloldali városvezetés Szombathely kerékpárútjainak fenntartására" - tette közzé Facebook-posztjában Kámon, Herény és a Minerva lakótelep képviselője miután a januári közgyűlésen ismét módosították a város 2023. évi költségvetését.

A politikus a Muskátli utcánál mutatott példát: a kerékpárút aszfaltburkolata több helyen töredezett, az pedig balesetveszélyessé teszi. - A Kámont Oladdal összekötő bicikliutat sportolási céllal is sokan használják: ott futnak, görkorcsolyáznak, e-rollerrel közlekednek. Az előző önkormányzati ciklusban indult kerékpárút-fejlesztések jóvoltából nagy köröket lehet a városban megtenni, és több környező falu irányába is eljuthatnak a biciklisek. Ezért is lenne fontos, hogy a régi szakaszok fenntartását se hanyagolja el az önkormányzat - mondta el Horváth Gábor.

Forrás: Cseh Gábor

Véleményét osztják a Fidesz-KDNP közgyűlési frakció más képviselői is: Ágh Ernő e témában szintén többször szólalt fel közgyűlésen és kért javítási munkákat. Legutóbb a Körmendi úton a bicikliút mintegy száz méteres szakaszának hibáira hívta fel a figyelmet.

"Naponta kerékpározom a városban és helyenként valóban botrányosan rossz állapotban vannak az utak. A városvezetésnek a jelek szerint nem fontosak a kerékpárutak. Lehet, hogy azért, mert ők nem is járnak rajtuk..." - ezt pedig dr. Melega Miklós képviselő írta egyik Facebook-hozzászólásában.