Koncert RÉPCELAK Január 7., vasárnap 17 óra – Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár: Újévi koncert Répcelakon: Csepreg Város Fúvószenekara. Karnagy: Iliás Attila. Műsor: Smith J./Sirli V. – Chante c’est Noel, Moss J. – Christmas at the Movies, de Haan – Concerto d’amore, Houvast Willy – A swinkling Christmas, Vinson Johnnie arr. – Disney Film Favorites, Smith R.W. – The Runaway Sleigh, Johann Schrammel – Wien Bleibt Wien, Szabó Bence Paszkál – Szombathelyi induló, Sousa J. Ph. – The U.S. Field Artillery March, Vlak Kees – Israel-Shalom Haan, Jacob de – Caribbean Variation, Kernen Roland – Budapest Impressions, Borovicka Anton – Löffelpolka, Rauch Mathias – Böhmische Liebe, Reiser, T. arr. Zellhofer – Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded. Rendezvények SZOMBATHELY Január 6., szombat – Sarlós Boldogas - szony Székesegyház: Püspöki szentmise Vízkereszt ünnepén. A szentmise főcelebránsa: dr. Székely János megyés püspök. Január 6., szombat 19.30 – ELTE Savaria Egyetemi Központ Zenepedagógiai Tanszék: Míg a világ! – koncert és táncház a Dűvő Zenekarral. A farsang nyitányaként, vízkereszt napján a Dűvő Zenekar húzza a talpalávalót. A muzsikusok húrjain megzendülnek a Felvidék (Alsókálosa, Kürt) és Erdély (Kalotaszeg, Mezőség, Szilágyság) gyönyörű dallamai. A zenekar tagjai: Hrúz Dénes – hegedű, Hrúz Szabolcs – hegedű, Mohácsy Albert – cselló, nagybőgő, Nagy Zsolt – brácsa, kontra. Január 9–10., kedd–szerda 18 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Dumaszínház: A miheztartás vége – Hadházi László önálló estje, mv. Fülöp Viktor. Január 9., kedd 18 óra – Martineum Felnőttképző Akadémia: Istenről és a világról – Erkölcstan III. Január 10., szerda 18 óra – Agora–Savaria Filmszínház: Mérő László – Tudományos stand up. Az elvek csapodár természete. Január 10., szerda 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Dr. Nemes József Miklós egyetemi docens tart előadást Hollán Ernő (1824–1900) magyar hadmérnök, altábornagy, államtitkár születésének 200. évfordulója alkalmából. A jubileum kapcsán kamarakiállítás is nyílik. Január 11., csütörtök 18 óra – Agora–Savaria Filmszínház: Nem halok meg – filmbemutató és közönségtalálkozó. Vendég: Dr. Lóderer Zoltán sebész, osztályvezető főorvos. Január 11., csütörtök 18 óra – Vármegyeháza, Díszterem: Bátran élni. Al Ghaoui Hesna előadása. Hol válik el a szorongás a félelemtől és mit tehetünk ellene? – erre és hasonló kérdésekre kaphatunk választ, ha ellátogatunk a rendezvényre, melyen Hesna beszél a félelemről. A témáról többek között már az amerikai Berkeley egyetemen is tartott előadást pszichológus professzorok számára. A félj bátran című könyv szerzője Al Ghaoui Hesna külpolitikai újságíróként rendszeresen jelentkezett be különböző konfliktuszónákból, ahol sok más mellett szembesült a félelemmel. Al Ghaoui Hesna 1978-ban született szír édesapától és magyar édesanyától. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát szerzett. A Magyar Televízió munkatársaként több mint húsz országból, köztük számos háborús övezetből tudósított. Riport- és dokumentumfilmjeit több rangos elismeréssel, köztük Prima Primissima díjjal jutalmazták. RÉPCELAK Január 10., szerda 18 óra – Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár: II. Répcelaki Kvízest Bajnokság V. forduló. JÁK Január 11., csütörtök 17 óra – „Kutasd a múltat!” Levéltári Klub a művelődési házban, ahol az adatforrások kezelését tanítják. Kiállítások SZOMBATHELY Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző, Puskás Galéria (Petőfi S. u. 1.): Frank Judit, Szombathely, a mesélő város című kiállítása megtekinthető január 10-éig. Agora – Művelődési és Sportház, galéria: Téli spirituáléim – akvarellportrék a blues, gospel, amerikai gyökerű zene nagyjairól Németh Gyöngyi festőművész tanár kiállítása. A tárlat január 10- éig megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében. KŐSZEG Január 9., kedd 17 óra – Jurisics-vár, Lovagterem: „Válogatás” című kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond: Básthy Béla polgármester. A kiállítást megnyitja: Tóth Csaba, Munkácsy-díjas festőművész. A tárlat február 4-éig, hétfő kivételével naponta 10– 17 óráig várja az érdeklődőket. Hotel Írottkő: a kőszegi Csók István Művészkör Egyesület szervezésében Adventi jótékonysági tárlat, mely megtekinthető január 31-éig.