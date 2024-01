Labritz Béla alpolgármester ünnepi beszédében így fogalmazott. - Nagy öröm számomra, hogy ma itt lehetek Önökkel és együtt ünnepelhetünk egy olyan eseményt, amely nemcsak városunk, de az egész nemzet életében különleges jelentőséggel bír, hiszen ma van a Magyar Kultúra Napja. Szeretném megköszönni a munkáját mindazoknak, akik a kultúra szolgálatában állnak városunkban. Azoknak, akik nap mint nap azért fáradoznak, hogy felemeljék a kultúra zászlaját. Köszönöm a munkát a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, a Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a TimeTourist Időutazó Múzeum munkatársainak, a Szentgotthárdi Honismereti Klub tagjainak, a Csákányi László Filmszínház dolgozóinak, a civil szervezeteknek, közösségeknek, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város kulturális életének színesebbé tételéhez - mondta az alpolgármester, majd átadta a Szentgotthárd Közművelődésért díjat.

Idén az elismerést Sebestyénné Németh Eszter kapta, aki 1993 szeptembere óta dolgozik a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolában. Az ének-egyházzene szakos diplomáját kiegészítve, munkája mellett levelező szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen zeneiskolai szolfézstanári diplomát szerzett, majd furulya előadóművészi végzettségre tett szert a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Három évtizedes pedagógusi tevékenysége során végig kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amely részben az elmélettanítás területén, részben a hangszeres oktatásban nyilvánult meg.

Sebestyénné Németh Eszter

Fotó: Szendi Péter

Intézményvezetői és pedagógusi tevékenysége mellett aktív közreműködője a város kulturális életének, tanítványaival rendszeresen járul hozzá a szentgotthárdi események ünnepélyessé tételéhez. Munkáját nagy szakmai hivatástudat, precizitás jellemzi, eredményei kiemelkedőek. Sikeresen készítette fel az iskola növendékeit a zenei pályára, tanítványainak versenyeredményeit szinte lehetetlen lenne felsorolni, rendre a legrangosabb elismerésekkel és legmagasabb minősítő fokozatokkal térnek haza egy-egy versenyről. 2022 óta mesterpedagógusi besorolással rendelkezik, amelynek keretében az intézményi önértékelésekhez, tanfelügyeleti és az országos pedagógia-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására is rendszeresen kap megbízást.

Mint minden más feladatát, ezt is magas színvonalon végzi. Az idei tanévben az őriszentpéteri iskola kórusát is vezeti, ahogy a Takács Jenő AMI kórusát is ő irányítja, rendszeresen szerepelnek is különböző rendezvényeken, valamint hangversenyeken. Fontosabb alkalmakkor besegít az egyházi kórusban is, emellett pedig szívén viseli a város életének alakulását is, így az önkormányzat munkáját külső bizottsági tagként segíti. Fontosnak tartja a folyamatos fejlődést és önfejlesztést, rendszeresen vesz részt továbbképzéseken. Tanítványai közül sokan tanulnak tovább művészeti középiskolákban, majd főiskolákon. Segíti és támogatja a hátrányos helyzetű diákokat, nagyon sokat tesz a fejlődésükért.

Sebestyénné Németh Eszter elhivatott pedagógus, kiváló intézményvezető és Szentgotthárd kulturális és művészeti életének meghatározó szereplője, munkássága és eredményei okán méltó a Szentgotthárd Közművelődésért Díjra.

Zárásként a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművészei, Bellus Attila és D. Varga Ádám adtak különleges zenés, irodalmi műsort.