Habsurg Ottó, Horváth Lajos, Kiss Péter, Szekér Gyula, Dala József, Kósa András, Várszegi Asztrik (ők 1990 után kapták meg Celldömölktől a kitüntető címet) után ebben az évben, a várossá avatás 45. évfordulóján Káldos Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató lett Celldömölk díszpolgára. Az elismerés adományozója a celldömölki önkormányzat képviselő-testülete.

Ahogyan az ünnepi laudációban elhangzott: Káldos Gyula Nemeskocsban született, szülőfalujaként azonban Kemenespálfát tartja számon. Édesapját vásárról vásárra kísérve hamar megismerkedett a környék településeivel. Az ELTE történelem–könyvtár szakán levelező tagozaton szerzett diplomát 1974-ben, 1955 januárjában kezdte meg a munkát a celldömölki könyvtárban – amely akkor még a mai Platán presszó helyén működött. 1961-ben lett a könyvtár vezetője – és az is maradt egészen 1991-es nyugdíjba vonulásáig. Sokat változott, fejlődött a könyvtár Káldos Gyula idejében: mérföldkőnek számított az általa szorgalmazott szabadpolcos kölcsönzésre való áttérés, valamint 1972- ben a költözés: akkor adták át az intézményt, amelyet a Kemenesaljai Művelődési Központ új épületében alakítottak ki.

Köze van ahhoz is, hogy a könyvtár – amely 1975-ben elnyerte a Kiváló Könyvtár címet – Kresznerics Ferenc nevét vette fel. Az ő kezdeményezésére jött létre Celldömölkön a Honismereti Munkaközösség (amely 2014-ben Pro Urbe díjban részesült). Káldos Gyula elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az 50 éves Honismereti Munkaközösség csaknem ezer alkalmat jelentő üléseiről egyszer sem hiányzott; megesett az is, hogy kórházi betegágyából kérte ki magát a foglalkozás idejére.

Több száz publikációja van, közülük is kiemelkedik Kemenespálfa históriájának összefoglalása, valamint a Celldömölk irodalma című bibliográfia – amelynek összeállításában ő is közreműködött. Tíz évvel ezelőtt jelent meg A Ság hegy, ahogy megismertem című kötete, aztán a város önszerveződő egyesületeinek és sajtójának történetét dolgozta fel, ezzel is gazdagítva a helytörténetet. Részt vett az Új Kemenesalja szerkesztőbizottságának munkájában. Kimagasló szakmai és közösségi tevékenysége, valamint a városért végzett magas színvonalú munkája elismeréseként a Celldömölk díszpolgára címet adományozta Káldos Gyulának a képviselőtestület.

A kitüntetést Fehér László polgármester, Söptei Józsefné, dr. Kovács Zoltán, Hencz Kornél alpolgármester és Farkas Gábor jegyző adta át a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színpadán. Az ünnepségen köszöntötte Káldos Gyulát DebreczeniDroppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke is: jó egészséget és további aktív éveket kívánva Celldömölk új díszpolgárának.