Az idei Őrség egyfajta folytatása az előző évinek. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület tagjai és az olvasók 2022-ben megismerhették az elveszettnek hitt fekete jegyzetfüzeteket, amelyekről évtizedeken keresztül csak legendák keringtek Felsőőrben. Topler János, a „Felsőeőr leírása. Eredete, alakulása, története és tényállása. A felsőőri nép számára.” című művében részletesen ír a város kialakulásának természeti és történeti körülményeiről, az egyházközségek létrejöttéről, a lassan homályba vesző dűlőnevekről. A fekete jegyzetfüzetek azonban Felsőőr városának története mellett közel kétszáz verset is rejtettek. Az Őrség szerkesztősége ezekből választott ki több mint hetven művet az olvasóknak – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott ajánlójukban.

Szerelmi dalok és Verses költemények

A verseket a szerző két csoportra bontotta: Szerelmi dalok és Verses költemények olvashatók a feljegyzések között. A művek 1933 és 1948 között születtek, többségük a szerelem fellángolásáról és az elmúlásáról szól. A hűtlenség és a megcsalás is megjelenik Topler költészetében ugyanúgy, ahogy a szerelmes évődés és a vágyakozás. Ezeket az érzéseket legtöbbször a természet változásaival szimbolizálja. A Verses költemények között Édesanyám című versében megemlékezik anyjáról, a Női árvaság című költeményében a háborúk idején magukra maradt nők nehéz sorsáról ír, Karácsonyi ének című műve pedig átirata az Ehre sei Gott in der Höhe című protestáns egyházi dalnak.

Ki volt Topler János?

Topler János 1902. június 7-én született Felsőőrött. „Fokos” becenéven az idősebb generáció tagjai még mindig emlékeznek rá, ha személyesen nem is ismerték, de hallottak róla. Elsősorban énekhangja miatt, mivel szerette a magyar nótákat és szívesen dalra is fakadt a vendéglátóhelyeken. A “Fokos” becenév története csupán annyi, hogy sétabot helyett fokossal járta a várost. Felsőőr tisztviselője volt, földmérőként dolgozott, a versek mellett dalokat is írt. Életének utolsó éveiben beteg volt, 1969. február 17-én hunyt el, a felsőőri református temetőben helyezték örök nyugalomra.

Az Őrség magazin

Az Őrség magazin 1968-ban, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alapításának évében jelent meg először, alapítója Moór János, a BMKE első elnöke volt. A magazin évente egy alkalommal jelenik meg, azonban a korábbi évtizedekben az is előfordult, hogy többször is megjelentették. Tartalma szerint volt már kalendárium, amikor feldolgozta egy-egy év eseményeit, az utóbbi években viszont nagyobb hangsúlyt kap a helytörténet és annak tematizálása a magazinban – emeli ki az egyesület.