- Ha nagyon tömören akarnám jellemezni a dolgot, akkor azt mondanám, hogy nem egyszerű egy híres sportoló feleségének lenni. Amikor mi annak idején összejöttünk, egészen pontosan 2010-ben, akkor ő még csak egy fiatal győri futsalos „kissrác” volt, annak ellenére is, hogy már volt egy bajnoki címe. Mind a ketten egy-egy Győr melletti faluban éltünk, mondhatni azonos baráti társasághoz tartoztunk, ám egy közös buli után lényegében a világhálón találtunk egymásra. Ezt követően aztán felgyorsultak az események és a 2010-es szilveszter óta alkotunk egy párt. Az esküvőnk pedig 2013. augusztus 24-én volt – avatott be bennünket az egymásra találás részleteibe Anett, aki aztán már a közös életükről is mesélt. Egészen pontosan arról, hogy Dróth Zoli pályafutásának alakulása miként befolyásolta a házaspár életét.

- Amikor összeházasodtunk, akkor Zoli még a Rába ETO játékosa volt. Ugyanez volt a helyzet 2014. március 22-én is, amikor megszületett az első kislányunk, Vanda. A nagy változást az a gól hozta meg, amit 2015-ben az Európa-bajnoki selejtező utolsó percében fejelt a románoknak. A magyar válogatott egyébként azzal a találattal jutott ki az Eb-re. Én otthon tomboltam a tévé előtt. Ezután még szerepelt az ETO csapatával a Bajnokok Ligájában, majd jött az a levél, ami tényleg rengeteg dolgot változtatott meg. A kazah Kairat Almaty edzője, Cacau hívta írásban a csapatába. Óriási lehetőség volt ez a számára és 2016 elején ki is költöztünk Kazahsztánba, ahol annak ellenére volt nagyon nehéz, hogy hihetetlenül barátságosak voltak velünk. Ez a nagy kaland lényegében 2018-ban ért véget. Ugyan a Kairat 2017-ben kínált neki egy újabb kétéves szerződést, de 2018. március 22-én megszületett Vivien és a zord külseje ellenére is vajszívű párom mindenáron velünk akart lenni. Sokáig úgy volt, hogy Prágába szerződik, ám jött a Haladás ajánlata és végül azt fogadta el. Először kölcsönbe érkezett a Halihoz, aztán pedig ide is szerződött Szombathelyre. Így visszatekintve ez remek döntésnek bizonyult – folytatta a visszatekintést Dróthné Ábrahám Anett. A továbbiakban aztán a múltidőből jelenidő lett, ugyanis a beszélgetés központjába a Hali nagy családja került.

- Egyszerűen csak jót tudok mondani, mert még a legapróbb részletekre is figyelnek a klubnál. Például amikor Zoli a 150. válogatott meccsét játszotta, akkor a Hali megszervezett számunkra egy utat a mérkőzésre, amiért csak hálával és köszönettel tartozunk nekik. Nem csoda, hogy remekül érezzük itt magunkat, pedig először nekem nem volt túlságosan jó, mert nem ismertem senkit. Igazából akkor változott meg számomra is minden, amikor 2020-ban hét év otthonlét után elkezdtem dolgozni. Most már tényleg minden a helyén van. Jól érzem magamat a városban és a munkahelyemen is. Ez egyébként az egész családunkra igaz. A nyáron megvettük Balogunyomban álmaink házát, amit most alakítunk át olyanra, mint amilyet mi szeretnénk. Hétköznapi gondok azért, ahogyan mindenki másnál, nálunk is vannak. Vivike például az ősszel iskolába megy, valószínűleg a Paragváriba, mert akkor mind a két kislányunkat egy helyre kell reggel suliba vinnünk. De komolyra fordítva a szót: ez a döntés született a nagy nőuralom közepette, mert azért nálunk az van. Köszönhetően Zoli vajszívének. Egyébként a sport is fontos szerepet játszik a gyerekeknél is: Vanda táncol, amit nagyon szeret. Vivike pedig a napokban döntött úgy, hogy focizni szeretne az oviban. Az apukája ennek annyira nem örül, de a vér nem válik vízzé -zárta szavait a sztársportoló Dróth Zoltán felesége, Anett.

Hallgassák meg a teljes Podcast beszélgetést, amelyből szinte minden lényegi dolgot megtudhatnak a Dróth-család életéről. Persze a feleség, Anett aspektusából!