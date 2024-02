A nagyböjt sokak számára egy negatív hangulatú időszakot, a mindenféle jótól való tartózkodás időszakát jelenti. Miközben a hívő ember az Isten kegyelméből megéri az újrakezdés lehetőségét. Ajándékba kapunk egy olyan időszakot, amikor a lelkünkkel foglalkozhatunk, mennyit értünk Isten mérlegén. Vegyük észre, hogy a tavalyi húsvét óta eltelt egy évben milyen jó tulajdonságokat tartottunk meg. Miben adott erőt az Úr, hogy jobb emberré váltunk.

A húsvéthoz a böjt is hozzátartozik, de szerencsésebb lenne ezt az önfegyelmezés időszakának nevezni. Ilyenkor az ember kevesebbet étkezik, bizonyos napokon kevesebb hús fogyaszt. Ide tartozik az is, amit más atyák is mondanak a híveknek: tartsunk szóböjtöt. Az internetet, csak tanulásra és munkára használjuk. Legyen több ima, befeléfordulás.

Milyen szerepet tölt be a keresztény ember életében? – ezt megkérdeztük dr. Szalai Gábor, büki plébánostól.

Hallgassa meg a beszélgetést: