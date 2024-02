Több mint tíz esztendeje – egészen pontosan 2011. november végén – nyolc napot töltött előbb a Genezáret-tó környékén, majd Jeruzsálemben Horváth Gábor önkormányzati képviselő. Az eltelt idő ellenére úgy mesél az akkori élményeiről, mintha tegnap utazott volna.

– Fontosak számomra a zarándoklatok, fontosnak tartottam azt is, hogy eljussak a Szentföldre. Meglepetés volt, hogy alámerülhettem a Jordán folyóba. Amikor kijöttem a 9 fokos vízből, elöntött a forróság, megerősített a hitemben – mondta. Az utazás 10. évfordulóján a Herényiek Házában tartott telt házas élménybeszámolót, amelyet utána a kámoni templomban megismételt. Örömmel fogadta el a Szent Anna Ház felkérését is. Az előadásra nem is érkezett üres kézzel: a Jordán folyó szent vizéből, a Genezáret-tó partján szedett kövekből, a kánai menyegzői borból hozott bemutatót.