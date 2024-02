A Szombathelyi Állatkórház hivatalos közösségi oldalán arról számoltak be, hogy az intézményben ellátták Gáspárt, a bütykösludat, aki lábfájással hozott be gazdája. Bár a bejegyzés szerint jól viselkedett, azért okozott egy kis kellemetlenséget, ugyanis fejbe csípte az őt vizsgáló állatorvost. Gáspárról egy videót is megosztottak, amikor még a vizsgálóasztalon van.