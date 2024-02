Kiss András, Jánosháza polgármestere megkeresésünkre elmondta: tavaly májusban keresték meg a Főkefe dolgozói, hogy keressenek valamilyen megoldást, mert úgy néz ki, hogy megszűnik a munkahelyük. És valóban a vállalat több telephelyét is bezárta Vas vármegyében, csak a szombathelyi, a kőszegi és a körmendi helyet hagyta nyitva. Felajánlották az érintetteknek a szombathelyi munkavégzést, de a kerekesszékes vagy betegséggel élő munkavállalók nem tudták vállalni a napi több óra utazást, így mindenképp helyi megoldásban kellett gondolkodniuk. – Elkezdtünk azon dolgozni, hogyan maradhatna meg a megváltozott munkaképességű embereknek a munkahelyük. Így jutottam el egy zalaegerszegi céghez, amely áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával foglalkozik, kifejezetten sérült és fogyatékkal élő embereknek biztosít munkalehetőséget. A képviselői eljöttek Jánosházára, megmutattam az épületet, ahol korábban dolgoztak az érintettek.

Ez önkormányzati tulajon, azelőtt is ingyenesen adtuk bérbe a Főkefének, most sincs ez másképp. A kezdés előtt kifestettünk, a fűtést megcsináltattuk, a vizesblokkokat felújítottuk, hogy még jobb munkakörülményeket biztosítsunk. A cég berendezte munkapadokkal, munkaasztalokkal az épületet, és február elsejétől indult a munka – mondta el a polgármester. Azt is hozzátette, rengetegen segítettek abban, hogy ez létrejöhessen. Kiemelte Marton Ferencet, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnökét, illetve V. Németh Zsolt államtitkárt, akik nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a jánosházi megváltozott munkaképességűek továbbra is helyben tudnak dolgozni. A munkát tekintve ülőmunkáról van szó, kismegszakítókat készítenek, körülbelül 14 alkatrészből áll, ezt kell a dolgozóknak összeszerelniük. Tizenkét fővel indult el az üzem, plusz négyen állapotuk miatt otthonról végzik el a feladataikat.