Győrvár remek házigazdája volt a rendezvénynek, a település sátránál tömött sorok álltak, ki a pálinka szökőkút "almáját", "szőlőjét" kóstolta, ki pedig inkább bendőjét töltötte fehér kenyérrel és főtt kolbásszal.

A felvidéki Fél település képviselői is bőkezűen mérték a pálinkát. A körtéjük hamar elfogyott, onnantól a kuriózumnak számító csípőspaprikás pálinkára állhatott át a vendégek hada, a hordóban érlelt vegyes gyümölcs és az alma mellett.

Szentgotthárd és a Hargita megyei Szépvíz közös standot működtettek, ami egyáltalán nem véletlen: a két település között nyolc éve alakult ki nagyon jó kapcsolat, az már csak ráadás, hogy éppen ezer kilométerre vannak egymástól. Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere jó böllér hírében áll, égett a keze alatt a munka. - A szentgotthárdi egység tagjai ma inkább a kukták szerepét töltik be. Ezúttal szépvízi barátaink mutatják meg a Csíki-medencében megszokott, hagyományos ízeket - mondta érdeklődésünkre a szentgotthárdi polgármester.

A szépvíziek disztótoros ebédje nem kimondottan olyan, mint ami nálunk megszokott. Nincs például húsleves, igaz csontból, húsból és zöldségekből ők is főznek egy finom alaplevet, amibe kis gombócokat tesznek a kevésbé fűszeres kolbászmasszából. A utolsó mozzanat az, amikor a levest savanyúkáposzta levével forralják össze. - Másnaposság ellen nincs is jobb ennél a világon - fűzte hozzá az egyik csapatag.

A vajdahunyadiak Ferenczi István vezetésével szintén a savanyú ízekre esküsznek, náluk csorbalevest lehetett kóstolni. -Mifelénk december első fele a disznóvágások ideje, ennek egyszerű oka van: legyen karácsonyra friss hús. A csorba nálunk alap, emellett hagymás tarja készül a disznóvágás napján - tudtuk meg.

Jánosháza csapata sokat adott a küllemre, komoly dekorációt készítettek a tagok. Az elmaradhatatlan stelázsit ezúttal sem hagyták otthon, a "belevalót", a "rávalót" a helyiek adták össze. Nagy sikere volt a "malacképű" pogácsának, és Bertáné Dörnyei Judit képviselő asszony zserbójának. A jánosháziak amúgy nagyon is tudták, mi kell a jónépnek. Ahogy az előző években mindig, most is friss karajból sütöttek rántott húst, akkora keletje volt, hogy alig győzték az asszonyok.

A rönöki kemencések - élükön Pékó Tamás polgármesterrel - két különlegességet kínáltak: disznósajt-salátát tökmaggal, hagymával és ecettel, valamint tökmagolajos-túrós kenyérfalatkákat.

A megnyitón a házigazda település, Győrvár nevében Kaczor Zsolt Mihály polgármester köszöntötte a hatalmas vendégsereget. Mint mondta, a rendezvénynek küldetése van: kiállnak a hagyományok mellett és népszerűsítik azt, hogy a természetes úton megtermelt és megteremtett, kiváló minőségű és egészséges magyar élelmiszernek nemcsak múltja, de jelene, jövője is van.

A fesztivál erőssége volt az is, hogy a magyarországi csoportok mellett szinte minden külhoni magyar régió jelen volt a rendezvényen, így Győrváron egy napig nemzetegyesítő erővel is bírt a gasztronómia.

A fesztivál fővédnöke, V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Winkler Gyula európai parlamenti képviselő is méltatta a rendezvényt, amely nem jött volna létre Marton Ferenc közgyűlési alelnök, Szijártó László bizottsági elnök, Marton Melinda, a rendező Millennium Polgári Egyesület vezetője és Győrvár község támogató hozzáállása és vendégszeretete nélkül.

Az idei böllérversenyen első lett Egyházashetye, második Gersekarát, harmadik Alsóőr, negyedik Csipkerek, ötödik Felvinc. A legjobb böllért Vajdahunyad adta, a legjobb fogópálinkát Fél kínálta, a legkreatívabb pultja Sorkikápolnának volt. A vasi vendégasztalért járó díjat Oszkó kapta, a legkedvesebben Lózsárd csapata kínált, a különdíjat Püspökmolnári kapta. A zsűri különdíja Kemenespálfáé lett, a Millennium Polgári Egyesület különdíját Oklánd vehette át, a Vas Vármegyei Közgyűlés különdíját pedig Hargita.

A kulturális programok közül a hagyományos vonalat képviselte a Szarvaskendi Zöld Küllő Egyesület rönkhúzása. A szarvaskendiek visszajáró vendégek Győrvárra, ahogy sokan mások is. Nem véletlenül.