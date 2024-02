– Tanodánk szellemiségét az evangéliumi szeretetre építjük. Ide önként jönnek a gyerekek elsősorban hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű családokból. Szerződést kötünk a gyerekekkel és szüleikkel, és közösen kialakítunk egy rendszert, hogy mikor tudnak jönni. Kiscsoportos vagy egyéni foglalkozásokon segítjük őket az aznapi feladataik elkészítésében, megkeressük az elmaradásokat, amik nehezítik az iskolai munkájukat. Segítünk egy pozitívabb jövőképet kialakítani. Erősítjük önbizalmukat, magabiztosságukat. Szabadidős programokat szervezünk.

A tanoda szakmai definícióját is ismertette: olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, amelyet a közoktatási rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el. Bemutatta, hogy kik foglalkoznak a gyerekekkel, és saját kapcsolódásáról is beszélt: tanítói végzettséggel rendelkezik, a szociális és gyermekvédelemben szerzett munkatapasztalatot. Tizenkét éve egy tanulmányúton jutott el Komlóra a Belső Tűz Egyesület Tanodájába. Onnantól tudta, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Rövidesen megjelent egy pályázati felhívás, és 2013. július 1-jén elindult a Létra Tanoda Zalabaksán. Majd indítottak egyet Lentiben is. 2019. január 1-től már működési engedéllyel, hazai költségvetési forrásból működnek a tanodák, ekkor került be ez az intézményi forma a gyermekvédelmi törvénybe, mint gyermekesély-növelő szolgáltatás.