Szuhogyi Szabolcs közel harminc évvel ezelőtt kötelezte el magát amellett, hogy a társadalmat szolgálja. 1995- ben tette le esküjét, melyben megfogadta, hogy akár élete kockáztatásával is megtesz minden tőle telhetőt, ha hívja a kötelesség. Két évtizedig a szombathelyi tűzoltóság kötelékében szolgált hivatásosként, jelenleg pedig a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában, megbízott rajparancsnokként teljesít szolgálatot.

A hosszú évek során számos rendkívüli eseménynél volt jelen, úgy mint Ajkán a 2010-es vörösiszap-katasztrófa idején, részt vett Vasban a 2013-as hóhelyzetek kezelésében, ugyanazon év tavaszán pedig a nagy dunai árvíz megfékezésénél dolgozott társaival és kísérte az árhullám levonulását a folyó észak-magyarországi szakaszánál. A vörösiszap-katasztrófa idején nyújtott teljesítményéért Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet vehetett át Pintér Sándor belügyminisztertől. Ha arra keressük a választ, mi indította el a pályáján, a szülői minta bizonyára nagyban befolyásolta.

Szuhogyi Szabolcs tevékenységét elismerték

Fotó: VN

Édesapja főállásban polgári dolgozóként ugyancsak a tűzoltóságnál dolgozott, mellette másodállásban pedig autóvezetést oktatott. Az ő biztatására lépett Szabolcs is a tűzoltók rögös útjára, ugyanakkor ő mutatta meg neki a gépjármű-szakoktatói szakma szépségeit is. Rejtett mosollyal a szája szegletében mesélte, hogy gyermekként néha a hátsó ülésen utazva, csodálva nézte apját, aki méltósággal, higgadtan magyarázott a tanulóknak akkor is, amikor épp csak pár centiméteren és az ő éberségén múlt, hogy ki tudtak védeni egy-egy kisebb karambolt.

Az édesapja óriási hatással volt rá

Édesapja példája akkora hatást gyakorolt rá, hogy – talán miatta is – választotta másodállásként Szabolcs is az oktatást. Jelenleg személygépjárműn oktat, korábban motorosokat is tanított vezetésre, sőt, tréningeken is rendszeresen adta át tudását a már gyakorló motorosok számára. Mint fő hivatásában, második szakmájában is a biztonság a legfontosabb számára és az, hogy tanulóit megtanítsa körültekintően autót vezetni. A főtörzszászlós mára maga is gyakorló édesapa, öt gyermeke van.

A két nagyobb „csemete” már gyakorló, megbízható sofőr, három óvodás-kisiskolás korú gyermeke pedig még csak épp most ismerkedik a közlekedés veszélyeivel. Az ő biztonságuk és boldogságuk mindig az első helyen áll, ez pedig, mint mondta, még inkább arra sarkallja, hogy minél több fiatal felé közvetítse a higgadt, körültekintő vezetés értékét. Hitvallása, hogy a balesetek megelőzése érdekében egy dolgot tehetünk: mi magunk a lehető legfelkészültebben veszünk részt a közlekedésben.

Kihívás megtanítani a felelősségteljes vezetést

A rohanó mindennapok forgatagában, a határidők tengerében komoly kihívást jelent megtanítani a fiatalokat a felelősségteljes, koncentrált autóvezetésre, a motorosoktatás tekintetében pedig a Covid időszaka hozott egy negatív változást, hiszen mialatt bizonyos szükségletek felértékelődtek, addig a prevenció hátrébb került a fontossági sorrendben, a tréningeken az érdeklődők elmaradtak. De a közlekedésbiztonságot szívügyének tekintő tűzoltót ez nem tántorította el törekvésétől, két fronton is elkötelezetten küzd a balesetek megelőzéséért: tűzoltóként és oktatóként is azért dolgozik, hogy felhívja az emberek figyelmét a tragédiák elkerülésének lehetőségeire.