Kockabirodalommá változott az AGORA Művelődési és Sportház a hétvégére: a folyosókat és a külön termeket is belakták a lego-építmények. - Az eddigi legnagyobb kiállítás a mostani. Folyamatosan épül-bővül a tárlat, sok újdonsággal készültünk - mondja Zentai Ferenc szervező, akitől megtudjuk azt is: igyekeztek teljesíteni a korábbi évek kívánságait, így Szombathelyre például sok dinoszauruszt hoztak. Sok filmes figurával is készültek, ezek kortól-nemtől függetlenül népszerűek. Úgy tapasztalják, a lányos szíveket is egyre inkább meghódítja a lego, a kifejezetten nekik szóló rész sem maradt ki a fejlesztésből, bővítésből. A mintegy kétmillió építőkocka mintegy két tonnát nyom. - A legot soha nem lehet megunni. Mindig ugyanaz, és mégis mindig más, hiszen ugyanabból a kocka mennyiségből mindenki a saját érdeklődése szerint alkothat valamit – fogalmaz Zentai Ferenc.

Hatalmas építmények a legokiállításon.

Forrás: Cseh Gábor

Így tesz az ötéves Luca is, akit Séből hoztak el szülei a kiállításra. Azt mesélik: tíz kiló ömlesztett kockája és terepasztala van otthon. Nagyon tetszik neki a kiállítás, és már ötletet is szerzett az újabb építményéhez. Egy másik, kétgyermekes család pedig azt mondja: már egy hete erre készültek, nagyon várták a kiállítást.