- A Fidesz Sárvári Szervezete február 22-én megtartotta jelöltállító ülését a június 9-ei önkormányzati választásra, és egyhangú döntéssel, immár negyedszer, Kondora István lett a Fidesz – KDNP polgármesterjelöltje – mondta el Dr. Máhr Tivadar, a Fidesz Sárvári Szervezetének elnöke, aki hozzátette: az elmúlt ciklusok eredményei bizonyították, hogy a város jó kezekben van, és így a tagság nyugodt szívvel hozta meg ezt a döntést.

Kondora István megköszönte a Fidesz-tagság bizalmát, hogy immár negyedszer is elindulhat a polgármesteri tisztségért. Mint mondta, az alkotás lehetősége inspirálja arra, hogy még egyszer induljon a választáson. - A magam nyugodt és higgadt modorában szeretnék együtt dolgozni a város lakóival és Ágh Péter országgyűlési képviselő úrral, aki fontos összeköttetést jelent a város és a kormányzat között, mindig támogatta és segítette a munkánkat – szólt Kondora István.

- Sárvár építésének garanciája Kondora István polgármester – értékelte Ágh Péter országgyűlési képviselő a döntést, hozzátette: az elmúlt öt év nehézségei ellenére is sikerre vitte a várost, számos olyan beruházás valósult meg, amelyekre a sárváriak is büszkék lehetnek. – A sárváriak érdekében még nagyon sok feladatot szeretnénk elvégezni, ebben a munkában számítunk Kondora István polgármester úrra, aki eddig is - a kormánnyal együttműködve - nagyon komoly fejlesztési forrásokat tudott idehozni. A jövőben is azon leszünk, hogy a város építését vele együtt folytatni tudjuk. Tisztelettel ajánlom a sárváriak figyelmébe Kondora Istvánt, aki lendülettel és tapasztalattal kész a munka folytatására – szólt Ágh Péter.