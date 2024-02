A néphagyomány szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, azaz február 2-án, a medvék viselkedéséből jósolják meg a további időjárást. Ha a medve aznap előbújva a barlangjából napos időre ébred, megriad az árnyékától, ekkor hosszú, hideg télre számíthatunk. Azonban ha nem látja meg az árnyékát, rövid lesz a tél. - Az ember mindig is kereste a jelzéseket, sokszor más élőlényektől is, amik az időjárás változásaira utaltak. Európában a medve nagyon régóta fontos jelképe a tavaszvárásnak, ehhez kapcsolódik, hogy időjósként is tekintenek rá - hangzott el dr. Szinetár Csaba zoológus, az ELTE SEK főiskolai tanára előadásában. A tudományos ismeretterjesztést Sosztarits Ottó régész folytatta, aki az ősi medvetisztelet és a római kori vallásosság tükrében beszélt az Iseum nyugati szárnya mögött, egy kora-római gödörben fellelt fiatal nőstény medve levágott koponyájáról.

Az előadások a nem kisgyermekkel érkezők számára is sok érdekességgel szolgáltak, ezzel együtt a rendezvény nem titkolt célja volt, hogy a családokat szólítsa meg - erről dr. Hollerné Mecséri Annamária, a Smidt Múzeum intézményvezető mesélt. Amíg a szülők, nagyszülők az előadásokat hallgatták, a kicsik múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehettek részt: volt törölközőmackó-gyártás, mancskereső játék, mackókönyvjelző-készítés, valamint mesesarok, mézkóstoló és író-olvasó találkozó is - Nagy-Németh Ágnessel.

A múzeumban idén első alkalommal rendezték meg a közösségi tavaszváró rendezvényt, hagyományteremtő szándékkal.