A kétcsoportos, 2012-ben épült intézményre nagy volt az igény, az évek alatt megtelt, így ismét bölcsődei beruházásra - ezúttal bővítésére - volt szükség. Az új épületrészben két újabb csoportszobát alakítottak ki, ezzel összesen 48 gyermeket tudnak fogadni. A közel 370 millió forintos beruházás csapatmunka volt: a magyar kormány, Vas Vármegye Önkormányzata, valamint az intézményfenntartó társulást alkotó három település - Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács - együttműködése kellett a végső sikerhez. - Több, mint két évtizedes településvezetői munkám egyik legszebb feladata volt a bölcsődebővítés, de egyben a legnagyobb kihívást is jelentette. A tíz éve felvállalt körzeti szerep nagy felelősséget ró ránk, aminek nap, mint nap szeretnénk megfelelni. A legbüszkébb az intézményben folyó szakmai munkára vagyok, amely kiegyensúlyozott fejlődési lehetőséget biztosít minden ide járó kisgyermeknek - tette hozzá a polgármester.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a most befejezett projekt lehetőséget adott a bölcsőde férőhelyeinek megduplázására, amire szükség is van, mert Vasszécsenyben és vonzáskörzetében a bölcsődés korú gyermekek száma növekvőben van, és a dinamikusan fejlődő településekre költöző fiatal családok révén várhatóan tovább is növekszik. -Ma Magyarországon családban élni jó. A kormány 2010 óta több, mint harmincféle családpolitikai intézkedéssel támogatja ezt az eszmét annak érdekében, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen. Megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma, és mára háromszor annyi településen érhető el a bölcsődei ellátás, mint annak előtte - mondta a képviselő.

A szalagátvágás előtt Kiss Zsanett, a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde főigazgatója mese formájában mondta el a beruházás "csodával határos" történetét.