A tönkrement, töredezett útburkolatot előbb öt centiméter vastagságban lemarták, majd helyére két rétegben, összesen 12 centiméteren melegaszfaltot terítettek. Ezután kiigazították a padkákat, az alvállalkozó pedig a szakaszon található két hídon kicserélte a dilatációs szerkezetet – tájékoztatott Böröcz Miklós, a kivitelező Magyar Közút vasi igazgatója a projektzárón.

– Eléggé lerongyolódott állapotban volt az út, az elmúlt évek szélsőséges időjárása kikezdte a burkolatot. A városon átvezető út megújítása ezzel a szakasszal szinte teljessé vált – köszönet a Magyar Kormány és Ágh Péter országgyűlési képviselő úr támogatásáért, amellyel most a város egy fontos „kapuja” újulhatott meg, és megint 600 méterrel előbbre jutottunk – fogalmazott Kondora István polgármester.

Örömének adott hangot Varga Jenő önkormányzati képviselő is, hiszen a városba érkezők, illetve a Hegyközségbe menők közlekedését is segíti az út, továbbá az eddigi tapasztalatok szerint bevált a kerékpárút is. Az elmúlt években komoly útfejlesztések zajlottak Sárváron, amelyek nemcsak a belterületi úthálózatot, hanem a Magyar Állam által fenntartott utakat is érintették – mutatott rá Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, majd így fogalmazott: – Ha az elmúlt tíz évre visszatekintünk, akkor azt láthatjuk a 86-os útról érkezve, hogy elsőként a 88-as bekötőút kapott új burkolatot, majd a városon átvezető út is. Jogos elvárás volt a sárváriaktól, hogy a Tescón túli terület is megújuljon, amely fontos a városon átközlekedők és a Hegyközségben élők számára is. Mindez annak ellenére tudott megvalósulni, hogy a háború és a szankciós politika okozta energiaválság miatt az állami beruházások leállítása zajlott. Ez azt mutatja, hogy ebben a nehéz helyzetben is Sárvár mellett áll a kormányzat. Abban bízunk, hogy amint ez elmúlik, újabb lépéseket tehetünk a sárváriak jogos fejlesztési igényeinek kielégítésére, hiszen – a sárváriakkal beszélgetve – tudjuk azt, hogy még nagyon sok út felújítása várat magára, nagyon sok olyan kérés van, amelyeknek a megvalósítása feladatot jelent.

Ha a következő önkormányzati ciklusra tekintünk, akkor ez egy olyan célt jelenthet mindannyiunk számára, amelyre közösen vállalkozunk – fogalmazott Ágh Péter.