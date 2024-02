Mint arról beszámoltunk: 31 közismert, köztiszteletnek örvendő civil nyílt levélben javasolta a Fidesz–KDNP pártszövetségnek, hogy a június 9-ei önkormányzati választáson Szombathelyen Lenkai Nórát indítsák polgármesterjelöltként. A felkérésre az ELTE SEK rektori biztosa tegnap válaszolt közösségi oldalán. Azt írta: „Végtelenül megtisztelő, hogy Szombathely közéleti személyiségei gondoltak rám és érdemesnek találtak arra, hogy elinduljak Szombathely polgármesteri székéért. A feladat rendkívül nehéz, fontos és felelősségteljes”.

A nyílt levél aláírói arról tettek nyilatkozatot: 2019 ősze óta növekvő aggodalommal figyelik Szombathely eljelentéktelenedését, lemaradását a kormánypárti vezetésű megyeszékhelyekhez képest.

Dr. Puskás Tivadar: Feltétlenül változásra van szükség

Dr. Puskás Tivadar is aláírta a nyílt levelet, amiben Lenkai Nórát támogatják polgármesterjelöltnek

Fotó: © Cseh Gábor

Dr. Puskás Tivadar korábbi polgármester, Szombathely díszpolgára megkeresésünkre úgy fogalmazott: feltétlenül változásra van szükség, mert Szombathely letért arról a fejlődési útról, melyen 2010–2019 között járt. Véleménye szerint nincsenek új beruházások, csupán a város vagyonának felélésének vagyunk tanúi.

Egy város, egy térség jövőjére óriási hatással van a felsőoktatása. Mi 2015-ben elindítottuk a szombathelyi gépészmérnökképzést, ami a fejlődésünk szempontjából nagyon fontos lépés volt. Ebben pedig Lenkai Nóra is rendkívül komoly szerepet vállalt. A nyílt levelet aláíró civilekkel közösen úgy gondoljuk, hogy a város polgármestereként is olyan sikeres lehetne, mint amilyen a műszaki képzés elindításánál volt

- fogalmazott dr. Puskás Tivadar.

Egyre nagyobb szerepet kapnak a nők a politikában (is)

Dr. Kecskés László, a Markusovszky-kórház osztályvezető főorvosa szerint manapság egyre nagyobb szerepet kapnak a hölgyek a nagypolitikában is, ezért sem lenne rossz kezdeményezés Szombathelyen egy hölgyre bízni a polgármesteri pozíciót.

– Lenkai Nóra a pártpolitikán kívülről érkező, ismert, kitűnő ember. Úgy gondolom, hogy az eddigi életútja, az eddigi teljesítménye őt teljesen alkalmassá teszi erre a feladatra - nyilatkozta.

Sajnos a városunk az utóbbi időben nem úgy fejlődött, ahogyan azt remélni lehetett, és ebben bizony annak is jelentős szerepe volt, hogy a jelenlegi polgármester nem ápol jó kapcsolatokat a kormányzattal. Talán egy köztiszteletben álló, polgári értékeket valló új városvezető minden téren előbbre tudná vinni a 'Nyugat Királynőjének' ügyét

- mondta dr. Kecskés László.

Lovass Tibor: Lenkai Nóra óriási mukát végzett az egyetemen

Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke szintén a támogatók között van

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke csaknem 30 éve tanít, oktat azon az egyetemen – korábban főiskolán –, ahol Lenkai Nóra rektori biztos.

Nóra óriási munkát végzett az egyetemen. Ezt pedig végtelen türelemmel, odaadással tette. Egyértelműen felnézünk rá, de nem csak mi fogadjuk el vezetőként, hanem a magyar felsőoktatás egésze, a tudományos élet is

- hallottuk Lovass Tibortól. Úgy folytatta: - Lenkai Nóra nem csak az intézményre, hanem a kollégákra is maximálisan odafigyel. Szerintem egyértelműen megérett arra, hogy ismét egy magasabb szintre lépjen, ami akár a polgármesteri szék is lehetne. Abban a pozícióban is remekül tudná hasznosítani azt a kapcsolatrendszert, amit az évek alatt országos szinten kiépített.

Mint arról korábban írtunk: Lenkai Nóra megtisztelőnek tartja, hogy polgármesterjelöltként felmerült a neve, azt is közölte, hogy mielőtt döntést hozna, családjával megbeszéli.