A minibölcsőde ünnepélyes átadásán Krenner Róbert, Csempeszkopács polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy nagyon jó érzés egy gyermekintézményt újra nyitni. - A falutörténetet lapozgattam és kiírtam néhány időpontot: Csempeszkopácson 1906-ban készült el az iskola, 1965-ben megépült a szolgálati lakás, amiből most a minibölcsődét kialakíthattuk. A körzetesítés miatt az elemi iskola 1979-ben bezárt, az oktatás átkerült Vasszécsenybe. Jelentős dátum volt 1992, amikor hosszú szünet után az óvoda, iskola és kultúrház átadóján lehettünk, és újra élettel tölthettük meg az intézményeket. A működés 2011-ig tartott. Most itt vagyunk 2024-ben, amikor újabb sikerről számolhatunk be: a düledező szolgálati lakás helyén egy minden igényt kielégítő, a kor színvonalának megfelelő létesítményt nyitunk meg - fogalmazott a polgármester.

Elhangzott az is: a növekvő gyermeklétszám miatt az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy megpályázza a minibölcsőde kialakítását, amelyre 99,7 millió forintot nyert. -Elkészült egy 94 négyzetméteres hasznos alapterületű létesítmény, akadálymentes megközelítéssel, energiahatékonysági fejlesztésekkel. Új az eszközpark és a játszótér, emellett a parkosítást is megtörtént - fűzte hozzá Krenner Róbert.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány minden támogatást megad, hogy a szülők ne maradjanak egyedül a gyermeknevelés terheivel és kihívásaival. 2010 óta több, mint harmincféle családpolitikai intézkedés segíti a gyermeket vállalókat. Édes teher a javuló feltételek között megnövekedett gyermekvállalási kedvvel lépést tartani, 2010 óta megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma - mondta a képviselő.

Az ünnepség zárásként nyolc babarózsa bokrot ültettek el a minibölcsőde bejáratánál.