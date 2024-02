A 4 évesek korosztályában a Benczúr Óvoda kiscsoportosa lett az első helyezett, míg a 5 évesek között a Weöres Sándor Óvoda növendéke diadalmaskodott. A 6–7 évesek korosztályában a Pipitér Óvoda nagycsoportosa bizonyult a legkreatívabbnak. A különdíjakra is külön figyelmet fordított a zsűri, és öt különleges, részletgazdag alkotást is kiemelt. Az alkotókat büszkén várták a díjátadó ünnepségre, amelyet a Mesevár Óvodában tartottak. „Az én jelmezem” alkotóverseny nemcsak a kis alkotóknak és óvodáknak szerzett örömöt, de egyben színesítette és gazdagította a város művészeti életét is.