A rendezvény vázát egy szakmaibb program, a hastánc-workshop adta, ahol egész nap mestertanárok tartottak kurzusokat a résztvevőknek. Voltak szambafúziós oktatások, legyezőfátylas és dobszólós koreográfiák, valamint törzsi fúziós táncok is. Ezzel párhuzamosan gyermekfoglalkozások és női egészségmegőrző programok várták az érdeklődőket: az egyesület hitvallásához hűen mindenki számára biztosított volt a testi-lelki felüdülés. Sor került művészetterápiás workshopra, szakrális körtáncra, a hölgyek varászlatos ékszerek között válogathattak, a gyermekek ugyancsak bepillantást kaphattak a hastánc világába, sőt, még kézműveskedhettek is. A nap végén, a zárógálán felléptek a meghívott vendégek és tanárok, a SilverBirds Bellydance Egyesület tagjai és a gyerekek is.