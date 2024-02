2022-ben országosan is a Dominik végzett a dobogó első fokán, ezt a nevet tavaly Vasban sem sikerült letaszítani a trónról. Mögötte szorosan következett 2023-ban az Olivér (ahogy 2022-ben is) és a Máté. Bekerült a top 10-be még a Zalán, a Levente, a Nolen, a Benett, az Ádám, a Milán és a Marcell is. A szülők kreativitásának csupán a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete szabhatott határt: a szigorú elbírálási szabályzatok ellenére Vasban tavaly anyakönyveztek Aaront, Adoniszt, Antóniót, Betent, Joelt, Laurentet, Lukát, Zlátánt, Vitézt, Ramizt, Valdemárt, Miliánt, Ronaldot, Janót, Damírt, Sebőt, Misát és Zevet is. A második keresztnevek között vármegyénkben tavaly a hagyományos nevek hódítottak, mint a László, a Zoltán, az István és a Károly. A ritka nevek közül második névnek adták például a Kolint, Medoxot, Valentínót, Diont, Beliánt, Szelimet, Diazt és a Júliuszt.

A lány utónevek top 10-es vasi rangsorát 2023-ban az Emma és Hanna nyerték holtversenyben. A Hanna egyébként 2022-ben országosan is az első helyen végzett. A listára felfért még a Léna, Luca, Emília, Izabella, Anna, Zoé, Flóra és a Lili. A lányoknál különösen dívnak manapság a különleges nevek, mint például a Nadin, Nazira, Kloé és idegennyelvi változata a Chloe, Ajsa, Kendra, Zejnep, Adelin, Bojána, Freja, Ariella, Ziana, Zélia, Árnika, Lilit, Amara, Zafira, Zille, Delina, Zelda, Szellő, Holli, Niobé, Aria, Jamina, Rubina, Lilia, Bejke, Polli, Nenszi, Tessza, Meira, Zella és Manka. De népszerűek voltak tavaly az egyes utónevek becézett alakjai is, mint a Rozi és Rózi, a Rézi, Panni, Netti, Bori, Alexa, Borka, Lizi, Lonka és Gréti. A második nevek között a lányoknál 2023-ban az Anna, a Róza, a Bella, a Hanna, a Mária és Zoé voltak a legnépszerűbbek, de az összetett nevek, mint az Annabella, Hannaróza, Bellaróza, Annaróza is egyre gyakoribbak.