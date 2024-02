Idén is izgalmas megmérettetésre számíthatnak a résztvevők, akik nemcsak az elméleti tudásukat, hanem a horgászati képességeiket is kipróbálhatják. A vetélkedő kétfordulós izgalmas levelező versennyel indul, majd a legügyesebb csapatok egy helyszíni vetélkedőre jutnak tovább, ahol kiderül, hogy melyik csapat ismeri legjobban a vasi vizeket. A 2024. évben a szellemi tudás tesztelése mellett ismét sor kerül egy közös csapathorgászversenyre is. A verseny központi témakörei a korábbi évekhez hasonlóan: víz, hal, horgászat. A vetélkedő során a feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükséges négy lelkes általános iskolás fiatal (10–15 éves korig), egy környezetszerető-támogató tanár (aki egyben a csapatvezető), egy rendszeresen olvasott e-mail-cím, kreativitás, csapatszellem, valamint könyvtár- és internethasználati ismeretek. A nevezéseket 2024. március 10-ig várják a www.vasivizek.hu oldalon elérhető online regisztrációs felületen. Akinek kérdése van a versenyről, a 06- 94-506-835-ös telefonszámon felteheti.