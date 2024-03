Helyi közélet 1 órája

A Budapest Summit on Education előadói Szombathelyen: fókuszban az oktatás

A Budapest Summit on Education rendezvények történetében először az MCC tíz vidéki képzési központjába is ellátogatnak a külföldi előadók, így Szombathelyen is fogadták őket múlt héten.

A Budapest Summit on Education külföldi előadói az MCC szombathelyi központjában Fotó: VN/Tóth Ákos

Az MCC Budapest Summit on Education nemzetközi oktatási konferencia rendezvénysorozatát követően a szombathelyi közönség is bepillantást nyerhetett a globális oktatáspolitika tendenciáiba - adta hírül az MCC Szombathelyi képzési központja a Vas Népének küldött sajtóközleményében. Alka Sehgal Cuthbert, a Don't Divide Us igazgatója és Joanna Williams, a Cieo igazgatója beszélgetett a szombathelyi MCC központban az oktatás indoktrinációjának lehetőségeiről és a tudásvezérelt oktatáshoz való visszatérés útjairól február végén. A beszélgetés kezdetén Szakos Enikő, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatója, az est moderátora rámutatott, hogy míg a matematikával és a fizikával kapcsolatban bátrabban jelenthetjük ki, hogy oktatásuk objektív lehet, sokkal óvatosabban szólhatunk a történelem, az irodalom vagy szociólógia oktatásáról. Felmerül a kérdés, hogy ez utóbbi tárgyak oktathatók-e egyáltalán objektíven, és ha igen, hogyan - tudtuk meg. A kérdésre a szakértők elmondták, hogy sajnos jól kivehető tendencia az Egyesült Királyságban – és már szerte Európában –, hogy a politika mind jobban átitatja az oktatást. Egyre inkább háttérbe szorul a tudásalapú ismeretanyag, a kronológikus helyett a témavezérelt tananyagok kapnak teret. Az oktatási intézmények sokkal többet foglalkoznak manapság a diákok mentális egészségével, szexuális fejlődésével, mint az indokolt lenne. Joanna Williams szerint ezeket a feladatokat meg kellene hagyni a szülőknek, engedni kellene, hogy a család védje meg a fiatalok lelkét. Nem szabadna átesni a ló túloldalára, és túlságosan félteni a gyerekeket a feladatvállalástól. Igenis szükséges azt a bizonyos terhet a pálmára helyezni, hogy növekedhessen alatta. Ha lemondunk arról, hogy bőséges és széleskörű ismereteket adjunk felnövekvő fiataljainknak, nem lesznek képesek önálló, megalapozott döntéseket hozni. Alka Sehgal Cuthbert hangsúlyozta, hogy minden fiatalnak joga van az országa megismeréséhez – értve ezalatt az ország történelmének, kultúrájának megismerését is. Különösen fontos ez a migráció tekintetében. Ne ideológiát, előítéleteket erőltessünk a gyermekeinkre, hanem mondjuk el, tanítsuk meg nekik, mi történt az adott országban az évszázadok során, mi okozta azt, hogy a térség épp ebben a kulturális, gazdasági helyzetben van. Adjunk tehát gyökeret a tanulóknak! - hangsúlyozta. A szakértők egyetértettek abban, hogy elsősorban a mindenkori kormányzatok felelőssége, hogy a tantervek meghatározása során kiszorítsák a toxikus trendeket. Nem engedhetjük meg, hogy az NGO-k befolyást gyakoroljanak az óvodákra, iskolákra. A megfelelő tanárképzés és az objektíven felépített tankönyvek feladata, hogy támogassa az oktatást. A közönség soraiban felmerülő kérdésre, mi szerint mi lehet az érték- és tudásvezérelt oktatáshoz visszavezető út, Alka Seghal Cuthbert azt válaszolta, hogy a lefontosabb, hogy a jövőt tartsuk szem előtt. Ha tisztában vagyunk azzal, mit akarunk elérni, és látjuk, hogy mi az, ami korábban jól működött, és mi az, amit el kell hagynunk, akkor tisztázódik a szemünk előtt az út - írta közleményében az MCC Szombathelyi Képzési Központja.

