A 2022-es adatokat nézve az öt legnépszerűbb fiúnév 2023-ra sem változott: a szülők a leggyakrabban a Dominik, Olivér, Levente, Máté és Marcell neveket adták fiaiknak mindkét évben. A tíz leggyakoribb név között maradt idén is a Noel, a Bence, a Milán és a Zalán, a 2022-ben még igencsak népszerű Ádámot azonban a Dániel letaszította a trónról.

A lányok esetében jóval több változás történt annak ellenére, hogy a Hanna maradt tavaly is a legnépszerűbb név. 2023-ra az Anna a negyedik helyről a másodikra lépett elő, a 2022-ben második Léna tavaly már csak az ötödik legnépszerűbb volt. A Luca, a Zoé, az Emma, a Boglárka, a Lili és az Olívia tavaly is maradtak a tízes listában, a 2022-ben még a legnépszerűbbek között végzett Mirát 2023-ra leváltotta a Kamilla.

Nemrégiben lapunk elkészítette a vármegye leggyakoribb 2023-as babaneveinek listáját. Ezt összevetve az országos adatokkal nem ér minket nagy meglepetés: a Dominik Vasban is (sorozatban másodjára) a legnépszerűbb név volt, mögötte szorosan következett 2023-ban az Olivér és a Máté, de bekerült még a top 10-be a Zalán, a Levente, a Milán és a Marcell is. Az országos listára nem került fel, de megyénkben népszerű volt tavaly a Nolen, a Benett és az Ádám – ezek mind a tíz leggyakrabban adott fiúnév között végeztek.

A lányneveket tekintve a hazai tendenciák többnyire a megyére is jellemzőek: Vasban a Hanna és az Emma holtversenyben végeztek az első helyen. Az országos listához hasonlóan a vasira is felkerült a Léna, a Luca, az Anna, a Zoé és a Lili, de nálunk népszerű volt még az Emília, az Izabella és a Flóra is – ezek a nevek az országosan nem végeztek a tíz leggyakoribb lánynév között.