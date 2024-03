Zsebe Ferenc és Bodrogi Csaba a kosárlabda pályán eltöltött közös éveket idézték, kiemelve a barátságot, ami most - közel a hatvanhoz - is összeköti őket. A ZTE egykori klasszisa azt is elárulta: amikor 1996-ban Székesfehérvárra igazolt, Körmendről is érdeklődtek iránta, de késői volt a megkeresés, akkorra már aláírt az Albához.

Szlávik Csaba, a pontkirály az "őskorról" beszélt, amikor szabadtéren és a színházban voltak a kosármeccsek. Szó esett a sportcsarnok építéséről is, amely már komfortos körülményeket biztosított a kosarasoknak, akiknek a sport mellett akkoriban munkahelyük is volt.

Szűcs József az 1970-es évek közepén Nyíregyházáról igazolt Körmendre, majd a ZTE-ben játszott. Ugyanígy Patonay Imre is kötődik mindkét együtteshez, Körmenden és Zalaegerszegen is bajnoki aranyig jutott. Az edző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya hangsúlyozta: Kristóf László tette le a körmendi kosárlabda sport alapjait, aki menedzser szemlélettel építette a klubot, és később Zalaegerszegen is hasonló munkát végzett.