A munkahelyi közösségek rendkívül fontosak az egyének számára, mivel jelentős hatással vannak a munkahelyi élményre, a produktivitásra és a munkahelyi elégedettségre. Megtartó erejük és jelentőségük vitathatatlan. De mit tehet az egyén, ha úgy érzi, nem fogadja be a közösség? – kérdezik. Nehéz lehet egy új csapatba beilleszkedni, főként, ha egy összeszokott társasággal kell felvenni a lépést. Ilyenkor időt kell hagyni mindkét félnek, hogy nyitni tudjanak. Gyorsíthatja a folyamatot a mentorálás: egy körön belüli munkatárs tapasztalatai megosztásával segíthet abban, hogy a munkahelyi dinamika láthatóvá váljon, és könnyebben lehessen alkalmazkodni. Ha minden erőfeszítés ellenére kívülállónak érzi magát valaki még hónapok után is, akkor fontos kommunikálni a vezetőséggel vagy a munkatársakkal azokról a dolgokról, amelyek miatt nehézséget jelent a beilleszkedés. Aktívan részt kell venni a munkahelyi tevékenységekben, eseményeken és csapatépítő programokon. A képzéseken is sok új kapcsolatot lehet építeni, a közös tanulás is közelebb hozhat.