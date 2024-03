Mindkét kategóriában szabadon választott témában, szabadon választott technikával dolgozhattak a diákok – másfél órát kaptak a munkára a Reményik-iskolában. A legjobbak kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítés szerezhettek. Takács Ilona szervező lapunknak elmondta: a zsűri korcsoportonként értékeli a munkákat. Minden esetben díjazzák a kreativitást, a témaválasztást, a kivitelezés minőségét, a színhasználatot. Kézműves kategóriában csapatban is indulhatnak a diákok – ez esetben azt is megfigyelik, miként dolgoznak együtt a tagok.

– Évről évre sokrétű művek születnek, öröm nézni a gyerekeket alkotás közben – tette hozzá Takács Ilona, aki Pintér Julianna tanítóval közösen hozta tető alá a házi versenyt. Az intézményen belül népszerű a környezet- és kézműves kultúra tanszak, de ahogy a hétköznapokban is minden diák lehetőséget kap tehetsége kibontakoztatására, a rajz- és kézműves Ki mit tudon is valamennyi reményikes indulhatott. Több, mint százan neveztek a megmérettetésre. A Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola könyvtára bibliaborítóra, illetve bibliai jelentre írt ki rajzpályázatot a közelmúltban: az arra érkezett pályaművek is kedden kerültek ki.